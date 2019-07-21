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Bakan Kasapoğlu'ndan Viktoria Zeynep Güneş'e tebrik mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2019 22:34 | Son Güncelleme

Bakan Kasapoğlu'ndan Viktoria Zeynep Güneş'e tebrik mesajı

İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Su Sporları Şampiyonası'nda 200 metre karışıkta 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı kazanan milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş'i kutladı.

Bakan Kasapoğlu yayımladığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Dünya Su Sporları Şampiyonası'nda 200 metre karışıkta yarışarak 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota hakkı elde eden milli sporcumuz Viktoria Zeynep Güneş'i kutluyorum. Elde ettiği başarıyla bizleri gururlandıran milli sporcumuza 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda başarılar diliyorum. Sporcumuzun başarısında emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

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2020 Tokyo Olimpiyatları Dünya Su Sporları Şampiyonası Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu Viktoria Zeynep Güneş

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