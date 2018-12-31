HABER

Bakan Kasapoğlu'ndan yeni yıl mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2018 11:43 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "Hedefimiz, 2019 yılında da gençlerimizin yüzlerini güldürecek ve ülkemize yeni sportif başarılar kazandıracak çalışmalara imza atmak olacak" - "Biliyoruz ki Türkiye'nin çocukları ile gençleri ne kadar mutlu ve başarılı olursa, Türkiye'nin yarını da aynı ölçüde aydınlık olacaktır"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı mesajında, gençlerin en iyi imkanlara sahip olmaları için var güçleriyle çalışacaklarını vurguladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak, 2018 yılı boyunca ülkeye, gençlere ve Türk sporuna yeni açılımlar kazandıran pek çok faaliyet gerçekleştirdiklerini aktararak, "Hedefimiz, 2019 yılında da gençlerimizin yüzlerini güldürecek ve ülkemize yeni sportif başarılar kazandıracak çalışmalara imza atmak olacak. Ülkemizin demokrasideki ve ekonomideki gelişmesini çok daha ileri mesafelere taşıyacağız. Gençlerimizin güvenli yarınları için hiçbir fedakarlıktan geri durmayacağız. Dünyanın vicdanı ve aklı olma mücadelesi veren ülkemizin en kıymetli varlığı, hiç şüphesiz gençliğimizdir. Daha güzel bir Türkiye'nin, daha güzel bir dünyanın güvencesi olan bu gençlik, yalnız ülkemizin değil, bütün insanlığın selameti için bilgi ve düşünce üreten, her canlının hukukunu adalet ve merhamet ekseninde gözeten idealist bir gençliktir." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin aklı, kalbi, vicdanı gençlerimizin, en iyi imkanlara sahip olması için var gücümüzle çalışırken, onların da bir önce bütün üretim süreçlerinde sorumluluk almalarını, sevgi ve kardeşliğin dilini zenginleştirmelerini diliyoruz." diyen Bakan Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"Bu çerçevede ayrıca, bütün gençlerimizi bakanlık olarak ilan ettiğimiz 2019 Gönüllülük Yılı kapsamında, bir gönüllülük faaliyetine katılmaya davet ediyorum. Merhum Ali Fuat Başgil, 'Akıllı insan, zamanı nasıl harcayacağını değil, nasıl değerlendireceğini düşünür. Zira kaybedilen bir saniyeyi, dünyanın bütün hazineleri geri getiremez.' diyor. Ben de merhum hocamızın bu tavsiyesinden yola çıkarak, gençlerimize zamanı doğru kullanmalarını, onun kıymetini bilmelerini tavsiye ediyorum. 2019 yılının gençlerimizin çok daha fazla hayal kurdukları, okudukları, araştırdıkları ve ürettikleri bir yıl olması en büyük arzumuzdur."

Gençlerin bir yandan beden sağlıkları için spor yaparken, diğer yandan zihin dünyalarını zenginleştirmek için kelimelerin gücünden istifade etmeleri gerektiğine dikkati çeken Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Bu doğrultuda biz onların sporla, bilimle, sanatla iç içe bir hayat sürmeleri için gereken bütün imkanları sağlama gayreti içindeyiz. Yurtlarımız, gençlik merkezlerimiz, gençlik kamplarımız ve spor tesislerimizle, gençlerimizin yeni yılda da hayatlarını kolaylaştırmaya, renklendirmeye devam edeceğiz. Biliyoruz ki Türkiye'nin çocukları ile gençleri ne kadar mutlu ve başarılı olursa, Türkiye'nin yarını da aynı ölçüde aydınlık olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın işaret ettikleri 2023 hedeflerine bir adım daha yaklaşmanın heyecanıyla, kutlu yürüyüşümüze 2019'da da aşkla, inançla devam edeceğiz. Bu duygularla, 2019'un milletçe birlik ve dirliğimizin kaim olduğu, dünyada adaletin ve sevginin hüküm sürdüğü, mazlum coğrafyalarda akan gözyaşının son bulduğu güzel bir yıl olmasını temenni ediyor, aziz milletimizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum."

PARTNERİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oynaİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oyna
Teröristlerin tehdidi altındaki Suriye köyünde eğitim heyecanıTeröristlerin tehdidi altındaki Suriye köyünde eğitim heyecanı
Van'da 112 bin 241 adet tıbbi ilaç ele geçirildiVan'da 112 bin 241 adet tıbbi ilaç ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
2019 Gönüllülük Yılı 2019 yılı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu mesaj

En Çok Okunan Haberler

Müftünün sözleri olay yarattı! Tepki yağıyor: Katliam çağrısı

Müftünün sözleri olay yarattı! Tepki yağıyor: Katliam çağrısı

Görür görmez bayıldı! Tek kelimeyle vahşet!

Görür görmez bayıldı! Tek kelimeyle vahşet!

Bakirelik ve lezbiyenlik açıklaması olay oldu

Bakirelik ve lezbiyenlik açıklaması olay oldu

Milyonları ilgilendiriyor! Resmi Gazete'de yayımlandı

Milyonları ilgilendiriyor! Resmi Gazete'de yayımlandı

Dev bankanın Genel Müdürü'ne soruşturma!

Dev bankanın Genel Müdürü'ne soruşturma!

Flaş iddia: O isimle ilgili gizli dosyalar masasına gelince...

Flaş iddia: O isimle ilgili gizli dosyalar masasına gelince...

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

'Kendisini saraylarda yaşayan Ramses gibi ilah mı görüyor?'

'Kendisini saraylarda yaşayan Ramses gibi ilah mı görüyor?'

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Yeni evli çifte 'yatak' şoku!

Yeni evli çifte 'yatak' şoku!

Yeni yılda donacağız! İstanbul'a kar için tarih verildi

Yeni yılda donacağız! İstanbul'a kar için tarih verildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'deki DEAŞ operasyonunda ele geçirildi! İşte teröristlerin yen taktiği...

Operasyonda ele geçirildi! Yeni taktikleri...

Uludağ'da buz gibi havada açık havuz keyfi

Uludağ'da buz gibi havada açık havuz keyfi

Son dakika! İstanbul'da metro seferleri 02.00'ye kadar uzatıldı

Son dakika! İstanbul'da metro seferleri 02.00'ye kadar uzatıldı

Günlük burç yorumları 31 Aralık Pazartesi (2019 yıllık burç yorumları)

Yılın son gününün burç yorumları

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Çok sayıda asker gözaltına alınıyor!

Milli Piyango yılbaşı çekilişi saat kaçta başlayacak? Milli Piyango sonuçları ne zaman belli olacak?

70 milyonluk büyük ikramiye için saat verildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.