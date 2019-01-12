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Bakan Kasapoğlu'ndan ziyaretler

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.01.2019 19:23 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gaziantep'te bazı ziyaretlerde bulundu

GAZİANTEP (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gaziantep'te bazı ziyaretlerde bulundu.

Temaslarda bulunmak üzere kente gelen Kasapoğlu, Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Mesleki Eğitim Merkezi'ni ziyaret ederek GSO Başkanı Adnan Ünverdi ile görüştü.

Ziyarette Bakan Kasapoğlu'na AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Mukim Temsilcisi Claudio Tomasi eşlik etti.

Kasapoğlu, daha sonra Bülbülzade Eğitim Sağlık ve Dayanışma Vakfına geçerek İstikrar Spor Kulübü sporcularıyla sohbet etti.

Vakıf Başkanı Turgay Aldemir, Kasapoğlu'na çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

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Bülbülzade Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ziyaret

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