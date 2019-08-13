Bakan Kasapoğlu'nun milli sporculara inancı tam

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'na katılım sürecinde milli sporculara inançlarının tam olduğunu belirtti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yaz aylarında önemli müsabakalara katılarak Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları için kota mücadelesi verecek tüm milli sporculara başarı dileğinde bulundu.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek organizasyonun başlamasına bir yıldan az zaman kaldığını hatırlatan Bakan Kasapoğlu'nun, olimpiyatlara katılım sürecinde milli sporcuların hedeflediği başarılara ulaşması adına yoğun bir çalışma içinde olduklarını ifade ettiği aktarıldı.

Milli sporcular, 24 Temmuz-9 Ağustos 2020 tarihlerinde başkent Tokyo'da düzenlenecek olimpiyatlara vize alma sürecinde, çeşitli branşlarda dünya ile Avrupa şampiyonaları, kota yarışmaları ve olimpiyat eleme müsabakalarında mücadele edecek.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılım hakkı verecek organizasyonlar şöyle:

Güreş: Dünya Şampiyonası (14-22 Eylül / Kazakistan)