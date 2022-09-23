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  4. Bakan Kirişci'den tartışma yaratacak '6'lı masa' çıkışı! 'Masa diyorlar, kasa diyorlar...'

Bakan Kirişci'den tartışma yaratacak '6'lı masa' çıkışı! 'Masa diyorlar, kasa diyorlar...'

23.09.2022 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birtakım ziyaretlerde bulunmak üzere Kars’a gelen Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, AK Parti İl Başkanlığında altılı masaya göndermede bulundu. Bakan Kirişci, “2023 hepimiz için kritik bir seçim dediğimde benim bir endişem yok, bir korkum yok. Şimdi masa diyorlar, kasa diyorlar, bunlardan bir şey çıkmadığını zaten alem görüyor ve ellerindeki oyuncaklar da yavaş yavaş düşmeye başladı” dedi.

Bakan Kirişci'den tartışma yaratacak '6'lı masa' çıkışı! 'Masa diyorlar, kasa diyorlar...'

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, AK Parti Kars İl Başkanlığında partililere seslendi. Bakan Kirişci, “Şimdi bu lider bir adım daha attı. Hani bunlar barış yanlısı ya, sözde bunlar hep barıştan söz ediyor ya ama ne kadar savaş varsa dünyada, irili ufaklı bu savaşların altını kaldırdığımızda bunlar altından çıkıyor. Bazen de açık yüreklilikle kendilerini gösterirler, gizleme ihtiyacı hissetmezler. Şimdi barış yanlısı görünenlerin bu konuda ne kadar geri kaldıkları ve ne kadar samimiyetsiz oldukları ortaya çıktı. Yine iş kime düştü, Cumhurbaşkanımıza. Dün ne oldu, esirlerin takası gerçekleştirildi. Bu savaş dönemlerinde nadir ülkelerin yapabilecekleri iştir. Genellikle bu tür yerler için ilk olarak İsviçre, başkent olarak Cenevre seçilir. Ama artık bu Türkiye oldu. Türkiye Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bu barış konusunda da barış elçisi olduğunu bir kez daha bu esirleri takasında da göstermiş oldu” diye konuştu.

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6'LI MASA'YA GÖNDERME

Altılı masaya da göndermede bulunan Bakan Kirişci, “2023 hepimiz için kritik bir seçim dediğimde benim bir endişem yok, bir korkum yok. Şimdi masa diyorlar, kasa diyorlar, bunlardan bir şey çıkmadığını zaten alem görüyor ve ellerindeki oyuncaklar da yavaş yavaş düşmeye başladı. Dolayısıyla onlarda da şimdi büyük bir panik var ama bizim de rehavete düşmememiz lazım” şeklinde konuştu.

Bakan Kirişci, daha sonra cuma namazını kılmak üzere Evliya Camii’ne geçti.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Vahit Kirişci 6'lı masa
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