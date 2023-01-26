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Bakan Kirişci duyurdu! "İki ayrı bölgemizde yeniden görüntülendi"

26.01.2023 12:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Twitter'daki hesabından nesli tehlike altında olan Anadolu Leoparı'nın iki ayrı bölgede yeniden görüntülendiğini duyurdu. Anadolu Leoparı'nın fotokapana yansıyan görüntülerini paylaşan Bakan Kirişci, "Anadolu Leoparı iki ayrı bölgemizde yeniden görüntülendi. İzini sürmeye, heyecanla yolunu gözlemeye devam edeceğiz. Bu kadim topraklar ilelebet yurdu, heybeti daim olsun" dedi.

Bakan Kirişci duyurdu! "İki ayrı bölgemizde yeniden görüntülendi"

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'den Anadolu Leoparı açıklaması geldi. Bakan Kirişci, Twitter'daki hesabından, nesli tehlike altında olan Anadolu Leoparı'nın fotokapana yansıyan görüntülerini paylaşarak, "Anadolu Leoparı iki ayrı bölgemizde yeniden görüntülendi. İzini sürmeye, heyecanla yolunu gözlemeye devam edeceğiz. Bu kadim topraklar ilelebet yurdu, heybeti daim olsun" açıklamasında bulundu.

"GÜNDE 25 KİLOMETREDEN FAZLA HATTI DOLAŞTIĞI TESPİT EDİLDİ"

Bakanlıktan yapılan açıklamada ise son yıllarda Türkiye'de izi fotokapanlarla sürülen Anadolu Leoparı'nın, kısa süre önce iki ayrı yerde görüntülendiği belirtilerek "Bundan önce 2022 Ekim ayında Tarım ve Orman Bakanlığınca fotokapana yansıyan görüntüleri paylaşılan Anadolu Leoparı'nın, elde edilen bulgulara göre günde 25 kilometreden fazla hattı dolaştığı tespit edildi. Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Doğu Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) de, nesli tehlike altında olan Anadolu Leoparı'nın ülkemizde tespiti ve korunmasına yönelik eylem planı hazırlanması için önemli bir adım attı. Nesli tehlike altında olan ve 'Anadolu Parsı' da denilen Anadolu Leoparı'nın izi DKMP Genel Müdürlüğü tarafından son yıllarda doğaya yerleştirilen fotokapanlar ile sürülüyor" denildi.

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"PARS ARAŞTIRMA VE İZLEME İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI"

DKMP Genel Müdürlüğü'ne gelen ihbarların değerlendirilmesi sonucu Türkiye'de en az 4 farklı alanda Leopar belirlendiği kaydedilerek, şöyle denildi:

"Ülkemizde Leoparın düzenli bir popülasyonundan bahsetmek bu aşamada mümkün olmamakla birlikte, kapsamlı bir araştırma ile mevcut-potansiyel yaşama alanlarının acilen belirlenmesi için Leopar araştırma birimi oluşturulmuş ve Leopar Eylem Planı çalışmaları başlatılmıştı. Eylem planının oluşturulmasında, bilimsel altlık oluşturmak üzere Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi, Düzce Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Dünya Doğayı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) Kedigiller Uzmanlar Grubu ve DKMP 6'ncı Bölge Müdürlüğünden uzmanların yer aldığı bir proje için TÜBİTAK'a yapılan başvuru kabul edildi. 18 Ocak 2023 tarihinde DKMP ile Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi arasında 'Pars Araştırma ve İzleme İş Birliği Protokolü' imzalandı. Proje ve protokoller kapsamında yapılacak çalışmalarla ülkemizde Anadolu Leoparı alt türünün yayılış haritası oluşturulacak, bulunması muhtemel alanlarda iz, dışkı, leş gibi işaretler araştırılacak. Ayrıca, yöre insanları ile görüşülerek bu alanlardaki bireylerin tespiti, koruma ve geliştirilme tedbirlerinin alınarak uygulamaya konulması, özellikle popülasyonun geleceği için dişi birey bulunması da eylem planının önemli konuları arasında yer alacak."

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(DHA)

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Vahit Kirişci Tarım ve Orman Bakanlığı Anadolu leoparı tarım ve orman bakanı

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