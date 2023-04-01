Bakan Kirişci duyurdu! 'Tarım ve Orman Kanunu devrim niteliğinde'

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişçi, Muğla’da sektör temsilcileri ile bir araya geldi. Bakan Kirişci, burada yaptığı konuşmasında “Bizim yıllardan beri özlemini duyduğumuz Tarım Kanunu, Orman Kanunu başta olmak üzere 9 kanuna değişiklik öngören 40 maddeden müteşekkil bir kanun paketimiz geçti. Bu devrim niteliğinde bir kanundur. Türkiye iklimsel açıdan kuraklık ile aşırı yağışı bir arada yaşayan ve bunu da deneyimleyen bir ülke. Artık buna kimsenin bir itirazı kalmadı. Türkiye yüzde 55-60’ı yanmaya meyyal, tıpkı Muğla’daki Marmaris başta olmak üzere bu coğrafyadaki yanmaya meyyal orman ile kaplı bir coğrafyada orman yangınları bizim için bir felaket. Tam kuraklığı konuşuyorduk ülke olarak, bir anda aşırı yağışları, sel ve taşkınları konuşmaya başladık. Belki kanunun çıktığından haberi olmayanlar bile ‘tarımda planlama şart’ derdi. Bu planlamayı sağlayacak olan mevzuat, kanun artık bizim Meclisimizden geçmiş, Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından en kısa zamanda ikinci mevzuatları da çıkarılarak uygulamaya konulacak” diye konuştu.

'OTEL YÜKSELECEK DİYE BEKLEYENLER AVUCUNU YALAR'

Muğla’da 2021 yılında 50 bin 470 hektar alanın yandığını belirten Bakan Kirişci, “Yangın sonrası hemen çalışmalar başladı. 201 milyon fidan toprak ile buluşturuldu. Artık burada sahanın tamamı yeniden ormanlaştırılmış oldu. Hani birileri var ya, sürekli yanan orman alanı gördüklerinde ne zaman bir otel yükselecek diye bekleyen, ama avucunu yalayanlara da buradan duyurmuş olalım. Öyle bir çalışma asla yapılamaz. Böyle bir şeye asla müsaade edilemez. Çünkü hukuk buna izin vermez. 2022 yılında yanan 5 bin 671 hektar, benim çok canımı yakan bir yangındı. Bir önceki yıla göre çok daha düşük kalmış olsa bile biz tek bir teline, tek bir yaprağına kıyamayız bu yeşil vatanın. 5 bin 671 hektarlık sahanın yüzde 67’sinde üretim, yüzde 37’sinde de saha hazırlığı çalışmaları tamamlandı. 10 milyon 600 bin fidan da toprak ile buluşturulmuş oldu. Muğla’da çam balı Türkiye’nin yüzde 85’i bu şehirde üretiliyor. Kendimize haksızlık etmeyelim. 2012 yılındaki yangında bal ürettiğimiz alanlar da yok oldu demeyelim. 50 bin 470 hektarlık alanın çam balı üretim alanımızın yüzde 5’ine tekabül ediyor. Keşke o da olmasaydı” dedi. (İHA)

