Bakan Koca: 11 bin yolcu tarandı, şüpheli vakaya rastlanmadı

Nursima ÖZONUR- Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'koronavirüs' salgını nedeniyle alınan önlemlere ilişkin, "Çin'den gelen yolcuları uçaktan inişte termal kamera ile tarıyoruz. Şu ana kadar 11 bin yolcu tarandı ve herhangi bir şüpheli yolcuya rastlanmadı" dedi.

'Koronavirüs Bilim Kurulu' 4'üncü toplantısını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında yaptı. Bakanlık binasında yapılan toplantı sırasında açıklama yapan Bakan Koca, Çin'den yayılan koronavirüs türünün sebep olduğu hastalığı ilk gününden itibaren büyük bir ciddiyetle ele aldıklarını söyledi. Salgın Hastalıklar Koordinasyon Merkezi'nden anlık olarak tüm gelişmelerin takip edildiğini ifade eden Bakan Koca, 31 Ocak itibarıyla dünya genelinde ABD, Fransa, Avustralya, Almanya ve Kanada dahil olmak üzere 23 ülkede toplam 9 bin 810 vaka görüldüğünü, bu sayının yüzde 99'unun Çin'de olduğunu kaydetti. Bakan Koca, tamamı Çin'de olmak üzere 213 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, bunların çoğunun 65 yaş üstü olduğunu söyledi. Bakan Koca, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) herhangi bir uyarı bildirmeden ve dünyanın birçok ülkesi bu virüsü tehdit olarak algılamadan önce bakanlık olarak önlemleri alıp adım adım hayata geçirdiklerini vurguladı.

'11 BİN YOLCU TARANDI'

Bakan Koca, havalimanlarında 365 gün 24 saat sağlık personeli bulunduğunu, Çin'den gelen tüm uçuşlar için bulaşıcı hastalık kontrol önlemlerinin devreye sokulduğunu kaydederek, "Hava yolu şirketleri, tur operatörleri ve turizm şirketlerine yönelik bilgilendirmelerimizi yaptık. Çin’den gelen yolcuları uçaktan inişte termal kamera ile tarıyoruz. Şu ana kadar 11 bin yolcu tarandı ve herhangi bir şüpheli yolcuya rastlanmadı. Ayrıca karantina odalarımız, negatif basınçlı sedyelerimiz, koruyucu ekipman ve malzemelerimiz tüm illerimizde ihtiyaç halinde kullanılmaya hazır. Yeterli koruyucu ekip ve malzeme bulundurduğumuzu bütün illerimizde hassasiyetle takip ettiğimizin altını çiziyorum. Tüm sağlık tesislerimiz ve çalışanlarımız, yapmaları gerekenler hakkında bilgilendirildi. Okullar açıldığında ise Milli Eğitim Bakanlığı ve Kredi Yurtlar Kurumu'na yönelik bilgi notlarımızı kendileriyle paylaşmış olacağız" dedi.

'KORONAVİRÜS TANISI OLAN HASTAMIZ OLMADI'

Bakan Koca, söz konusu tehdit var olduğu sürece bakanlık olarak en ufak bir riski göz ardı etmemek adına hareket edeceklerini ifade ederek, "Ateş, öksürük, solunum sıkıntısı şikayetleri olan Çin'e seyahat etmiş veya ülkemize gelen vakalar olursa klinik tablo tam oturmasa bile tedbir amaçlı gözetim altında tetkikleri yapıyoruz. Sosyal medyada yer alan yer yer maksatlı paylaşımlara itibar edilmemesini rica ediyorum. Bakanlık olarak her türlü bilgiyi paylaştık ve devam ediyoruz. Bundan sonraki dönemde de günlük paylaşımları yapacağız. Bugüne kadar farklı illerden şüpheli görülen 68 kişi Ulusal Viroloji Laboratuvarımızda analiz edildi. Şu ana kadar Türkiye’de kesin koronavirüs tanısı alan hastamız olmadı. Eğer olursa bunu izole etmek üzere tüm imkanlarımızın hazır olduğunu, yeterli olduğunu, kapasitemizin yeterli olduğunu ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

'VATANDAŞLARIMIZI RİSKE ATAMAZDIK'

Bakan Koca, Türkiye olarak hiçbir vatandaşı sahipsiz bırakmamaya kararlı olduklarını vurguladı. Koc, "Hastalığın merkezi olan Çin'in Vuhan kentinde ikamet eden ve hiçbir şekilde hastalık şüphesi olmayan vatandaşlarımız var. Biz hastalığın kol gezdiği bir şehirde tamamen sağlıklı olan vatandaşlarımızı bırakarak, onları riske atamayız. Gerekli diplomatik girişimler tamamlandı, izinler alındı; ama hazırlık süreçleri devam ettiği için biraz uzadı. TSK’ya ait kargo tipi uçağı ambulans uçağa dönüştürerek vatandaşlarımızı getirmek istiyoruz. Uçakta gerekli tıbbi donanım mevcut. Oradan getireceğimiz vatandaşlarımızın hasta olmadığını hatırlatmak istiyorum. Maske gibi gerekli korunma tedbirlerini alarak bu dönemde taşıma sürecini hassasiyetle sağlamış olacağız. Uçakta 2 enfeksiyon hastalıkları doktoru da hemşire ve diğer sağlık personel ekibiyle birlikte hazır halde bulunacak. Korucuyu kıyafet, malzeme, tıbbi cihaz ve malzemeler uçakta" dedi.

'HİÇBİRİSİNDE HASTALIK BELİRTİSİ YOK'

Koca, Çin'e gönderilen tıbbi malzeme yardımının da uçakla ulaştırılmış olacağına işaret ederek, "Bu yardımlar arasında yer alan bin biyolojik tehlike tulumu, 100 bine yakın maske, medikal koruyucu gözlük gibi malzemeler de uçakta. Kendi vatandaşlarımıza ilaveten dost ve kardeş ülkelerden gelen taleple onların vatandaşlarını da tahliye ediyoruz. Toplamda 34 Türk, 7 Azeri, 7 Gürcü ve 1 Arnavut vatandaşı sağlık kontrollerinin ardından uçağa alınacak. Vatandaşların hiçbirisinde herhangi bir hastalık belirtisi yok" diye konuştu.

'14 GÜN KARANTİNAYA ALINACAKLAR'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, en uç ihtimal bile düşünülerek Çin’den vatandaşların özel izolasyonlarla getirileceğini kaydederek şunları dedi:

"Her yolcu için gerekli tedbiri yapacak, yol boyunca tahliye prosedürlerimiz sıkı şekilde uygulanacak. Uçak indiğinde ekiplerimiz dahil olmak üzere yolcular 14 gün gözlem altında tutulacak. En ufak bir ihtimal bile elimine edilerek bu süreçte kimsenin şüphesi ve endişesi olmayacak şekilde tedbirleri aldık. Bu vatandaşlarımızı ve diğer vatandaşları ayrı şu an kullanılmayan bir hastaneyi bu süreçte tekrar kullanılır hale getirdik. Hastane daha sonra hasta takibi için tekrar kullanılmayacak. Herhangi bir hastamızla da teması olabilecek bir binada olmayacak. Dünyanın hiçbir ülkesinde bu şekilde hazır bir hastaneye taşınan vaka olmadığının altını çizelim. Vatandaşla hastamızla teması olmayacak bir ortamı tercih ettik. 14 gün boyunca bu süreçte karantinaya alınacağını, bütün tedbirleri bilim kurulunun önerileri doğrultusunda devreye sokacağız. Endişeye kapılınmamasını olaya ciddiyetle yaklaştığımızı ifade etmek istiyoruz. Günler öncesinden bütün hazırlıklarımızı yaptık. Özellikle hastanenin gündem olmaması ve oraya da bir yoğunlaşma olmasını istemediğimizden bu anlamda söylemedik."

'TÜM GEMİLER SIKI TETKİKLERDEN GEÇİRİLİYOR'

Bakan Koca, virüs nedeniyle İtalya’da bir geminin karantinaya alındığını hatırlatarak "Bu durumla ilgili yapılan tetkiklerde yolcularda herhangi bir vakaya rastlanmadığı bilgisi de ilan edildi. Çin limanlarından Türkiye’ye gelen yolcu gemisi bulunmuyor. Yük gemileri oluyor. Tüm gemiler sıkı tetkiklerden geçirilerek gerekli tedbirleri aldığımızı bildirmek istiyorum. Ayrıca limanlarımızda 33 sağlık denetleme merkezimiz de görev yapmakta. Koronavirüs tehdidi sürdüğü müddetçe bundan sonraki süreçte sizler aracılığıyla bilgilendirmelere ve bilim kurulumuzun aldığı veya yeni ilave tedbirler alınması gerekiyorsa bunlar dahil olmak üzere bu açıklamaları yapmayı düşünüyoruz. Halk sağlığını tehdit edebilecek her türlü tehlikeye karşı teyakkuzda olduğumuzu bilmenizi istiyorum" ifadelerini kullandı.

'NUMUNE ALDIĞIMIZ HASTA SAYISI FAZLA'

Bakan Koca, en son Adana’da gözetim altında bulunan 2 vaka olduğunu, bunların sonuçlarının da negatif çıktığını açıklayarak "Bu süreçte vaka sayısı 70 oldu. Bu dönemde herhangi pozitif çıkan koronavirüs çıkan vaka olmadı. Neden çıkmadığı sorulabilir. Biz ilk günden itibaren 20 gün önceden denetimleri sıkı olarak uyguladık. Çin’den gelen biriyle teması olan kişiyi en ufak bir hastalık belirtisi olduğunda düşünmeden gözetim alına alıp numuneleri aldık. Numune aldığımız hasta sayısı fazla bu hassasiyetle yaklaştığımız için. Bu nedenle hepsi negatif çıktı" dedi.

'TEDBİRLERİ 20 GÜN ÖNCE UYGULAMAYA BAŞLADIK’

Bakan Koca, koronavirüsün termal kameralarla kuluçka döneminde tespit edilip edilemeyeceğine ilişkin soruya, "Başka bir yöntemi dünyada da yok. Bu anlamda dünyada uygulanan Türkiye’de uygulanmayan bir yaklaşım tarzı olmadığı gibi, Dünya Sağlık Örgütü'nün Türkiye için alınması gereken tedbirleri önermediği bir dönemde 20 gün önce bu tedbirlere yine bilim kurulumuzun hassasiyetiyle yaklaşmamızla uygulamaya başladık. Birçok ülkenin termal kamera, karantina odalarında takip numuneleri erken dönemde alıp sonuçlarını ortaya çıkarmak anlamında uygulanmadığı dönemde biz tedbirleri almaya başladık. DSO termal kamera tedbirlerini şimdi öneriyor, biz 20 gün önce uygulamaya başladık. Özellikle Çin’den gelen ya da oradan gelen biriyle teması halinde en ufak halsizlik dahil ateş olması gerekmiyor, karın ağrısı, ishal gibi bulgular olmasıyla bile biz gözetim altına aldık. O nedenle 70 vaka oldu" diye konuştu.

İSTANBUL’DAKİ ÇİNLİ ÇOCUK VAKASI

Bakan Koca, İstanbul’da 6 yaşındaki Çinli bir çocuğun koronavirüs nedeniyle hastanede gözetim altında tutulduğu iddialarıyla ilgili de "Vakanın gelişi doğru. Bir takım belirtilerle gelen bir hasta. Numuneler alındı, gönderildi laboratuvara. Sonucun çıkması önümüzde 8-10 saatte olur. Doktorların mevsimsel grip düşündüğünü belirtmek istiyorum. Bu sonuç çıkmadığı için bu dönemde gözetim altında tutulduğunu; ama hastanın kliniğinin ciddi olmadığını, bir solunum sıkıntısı olmadığını, yüksek ateşli tablonun sürmediğini ve klilink tablonun giderek ağırlaşmadığını söyleyebilirim. Bu dönemde klinik takibin önemli olduğunu, hastalığın zatürre ve solunum yetmezliği ile giderek hızla ilerleme gösterebildiğini, bu klinik takibin de özellikle yakın takiple önemle hassasiyetle takip edildiğinden emin olalım. Şu anda bu takibin ağır bir takip olmadığını, bir mevsimsel grip olarak görüldüğünü ifade etmek isterim. Sonuç çıkınca şeffaf bir şekilde açıklamaları yapmış olacağız" dedi.

