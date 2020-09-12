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Bakan Koca: 11 Eylül’de hasta sayısı geçen ayın hasta sayısının yaklaşık iki katı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2020 10:11 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle mücadeleye ilişkin açıklama yaptı. Bakan Koca, İstanbul ile ilgili olarak "11 Eylül’de hasta sayısı geçen ayın hasta sayısının yaklaşık iki katı. Son 1 ay içinde ağır hasta sayısı %42 arttı." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca: 11 Eylül’de hasta sayısı geçen ayın hasta sayısının yaklaşık iki katı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle mücadeleye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Koca açıklamasında şunları ifade etti:

Nisan ayında hastaların %65’i, vefatların ise %54’ü İstanbul’daydı. Aldığımız tedbirler ile hasta sayısı %72, vefatlar %78 azaldı. 11 Eylül’de hasta sayısı geçen ayın hasta sayısının yaklaşık iki katı. Bugün filyasyon ekip sayımızı %34 artırdık. Tedbilere birlikte uyalım.

Nisan ayında ağır hastaların %76’sı İstanbul’daki hastanelerimizdeydi. Ancak son 1 ay içinde ağır hasta sayısı İstanbul'da %42 arttı. İstanbul’da oluşabilecek riski birlikte yok edebiliriz. Mücadele gücümüz tedbirlere birlikte uyum.


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