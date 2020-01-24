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  4. Bakan Koca: 112 Acil ve UMKE ekiplerimizle sahadayız

Bakan Koca: 112 Acil ve UMKE ekiplerimizle sahadayız

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 22:06 | Son Güncelleme

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Bakanlık olarak tüm birimlerimizle, 112 Acil ve UMKE ekiplerimizle sahada olduğumuzu bildirmek istiyorum'' dedi.

Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Bakanlık olarak tüm birimlerimizle, 112 Acil ve UMKE ekiplerimizle sahada olduğumuzu bildirmek istiyorum'' dedi.
Bakan Koca, Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Twitter'dan yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Elazığ Sivrice’de meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, bakanlık olarak tüm birimlerimizle, 112 Acil ve UMKE ekiplerimizle sahada olduğumuzu bildirmek istiyorum."

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