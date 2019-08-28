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Bakan Koca: 12 bin yeni çalışanın yerleştirmesi yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2019 18:06 | Son Güncelleme

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği sağlık personeli alımının ilk etabı olan 12 bin yeni çalışanımızın yerleştirilmesi ÖSYM tarafından bugün yapıldı" dedi.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği sağlık personeli alımının ilk etabı olan 12 bin yeni çalışanımızın yerleştirilmesi ÖSYM tarafından bugün yapıldı" dedi.

Bakan Koca, yaptığı yazılı açıklamada, KPSS 2019/4 puanı ile tercih işlemlerini gerçekleştiren adaylardan 7 bin 165'inin lisans, 2 bin 592'sinin ön lisans, 2 bin 243'ünün de ortaöğretim mezunları arasından alındığını belirtti. Bakan Koca, "6 bin 835'i hemşire, bini ebe ve 3 bini sağlık teknisyeni-sağlık teknikeri olmak üzere psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi gibi unvanlarda atama yapıldı. Yerleştirmesi yapılan sözleşmeli sağlık personelimizin 10 binini yataklı tedavi kurumlarında, binini temel sağlık hizmetlerinde, binini de acil sağlık hizmetlerinde görevlendireceğiz. Bu atamaların, sağlık birimlerimizin acil ihtiyaçlarının karşılanması ve daha nitelikli sağlık hizmeti sunulmasında önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Göreve yeni başlayacak sağlık çalışanlarımıza başarılar diliyor, mesleklerini sevgi, saygı ve şefkatle yapmalarını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

ANKARA, (DHA)

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