Bakan Koca 14 gün kuralını hatırlattı: Retweet edin

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs önlemleri kapsamında, yurt dışından gelen vatandaşların uyması gereken '14 gün kuralı' ile virüsten korunmanın 14 kuralını bir kez daha hatırlattı.

Twitter'dan paylaşım yapan Koca, "RETWEET edin, yurt dışından dönüşlerde 14 Gün Kuralı yayılsın" ve "RETWEET edin, Koronavirüsten korunmanın 14 Kuralı yayılsın "dedi.

RETWEET edin, yurt dışından dönüşlerde 14 Gün Kuralı yayılsın. pic.twitter.com/YnNsFcyNe7 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 13, 2020

RETWEET edin, Koronavirüsten korunmanın 14 Kuralı yayılsın. pic.twitter.com/Dl8kT6jQJJ — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 13, 2020



