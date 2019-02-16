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Bakan Koca: 1480 kişinin ataması yapılacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.02.2019 18:56 | Son Güncelleme

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 28 Şubat'ta noter huzurunda çekilişi yapılacak 1480 kişinin atamasının yapılacağını söyledi.

Bakan Koca: 1480 kişinin ataması yapılacak

Oğuzhan HANÇER/AĞRI, (DHA)- SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 28 Şubat'ta noter huzurunda çekilişi yapılacak 1480 kişinin atamasının yapılacağını söyledi.
Erzurum'dan karayolu ile Ağrı'ya giden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı Devlet Hastanesi önünde Vali Süleyman Elban, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cemil Lütfi Özkul, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, İl Sağlık Müdürü Ali Bulut, AK Parti İl Başkanı Abbas Aydın, AK Parti Belediye Başkan Adayı Savcı Sayan ile kurum müdürleri ve sağlık çalışanları karşıladı. Bakan Koca, Sağlık Bakanlığı tarafından teslim edilen 8 ambulanstan birinin sürücü koltuğuna geçip, bir süre kontrol ettikten sonra hastanede ziyaretlerde bulundu. Servis ve polikliniklerde incelemelerde bulunan Koca, hastaları da ziyaret ederek sağlık durumları hakkında bilgi aldı.
Beraberindekilerle birlikte Hükümet Konağı'na geçen Bakan Koca burada gazetecilere açıklamalarda bulundu. Sağlıktaki gelişme ve yatırımlar hakkında bilgi veren Bakan Koca, geçmişte 618 olan ambulans sayısını bugün 4 bin 910'a çıkardıklarını belirtti. Bakan Koca, 85'inci Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası ilanı detaylarıyla ilgili olarak, "2019'da pratisyen, aile hekimi, uzman hekim ve uzman diş hekimi olmak üzere 25 bine yakın personel atamasının yapılacağını daha önce söylemiştim. 25 bine yakın stratejik personelin atamasının ilk adımı olarak ilan duyurusu yapıldı. 28 Şubat'ta noter huzurunda çekilişi yapılacak. Burada toplam 1480 kişinin ataması yapılacak. Bunların 647'si pratisyen, 773'ü uzman ve ayrıca yan dal uzman olarak da 58 kişinin ataması 28 Şubat itibarıyla yapılacak" diye konuştu

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Bakan Koca: 1480 kişinin ataması yapılacakBakan Koca: 1480 kişinin ataması yapılacakBakan Koca: 1480 kişinin ataması yapılacakBakan Koca: 1480 kişinin ataması yapılacak

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