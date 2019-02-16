HABER

Bakan Koca: 1480 kişinin ataması yapılacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.02.2019 21:33 | Son Güncelleme

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 28 Şubat'ta noter huzurunda çekilişi yapılacak 1480 kişinin atamasının yapılacağını söyledi.

Oğuzhan HANÇER/AĞRI, (DHA)- SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 28 Şubat'ta noter huzurunda çekilişi yapılacak 1480 kişinin atamasının yapılacağını söyledi.

Erzurum'dan karayolu ile Ağrı'ya giden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı Devlet Hastanesi önünde Vali Süleyman Elban, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cemil Lütfi Özkul, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, İl Sağlık Müdürü Ali Bulut, AK Parti İl Başkanı Abbas Aydın, AK Parti Belediye Başkan Adayı Savcı Sayan ile kurum müdürleri ve sağlık çalışanları karşıladı. Bakan Koca, Sağlık Bakanlığı tarafından teslim edilen 8 ambulanstan birinin sürücü koltuğuna geçip, bir süre kontrol ettikten sonra hastanede ziyaretlerde bulundu. Servis ve polikliniklerde incelemelerde bulunan Koca, hastaları da ziyaret ederek sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

Beraberindekilerle birlikte Hükümet Konağı'na geçen Bakan Koca burada gazetecilere açıklamalarda bulundu. Sağlıktaki gelişme ve yatırımlar hakkında bilgi veren Bakan Koca, geçmişte 618 olan ambulans sayısını bugün 4 bin 910'a çıkardıklarını belirtti. Bakan Koca, 85'inci Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası ilanı detaylarıyla ilgili olarak, "2019'da pratisyen, aile hekimi, uzman hekim ve uzman diş hekimi olmak üzere 25 bine yakın personel atamasının yapılacağını daha önce söylemiştim. 25 bine yakın stratejik personelin atamasının ilk adımı olarak ilan duyurusu yapıldı. 28 Şubat'ta noter huzurunda çekilişi yapılacak. Burada toplam 1480 kişinin ataması yapılacak. Bunların 647'si pratisyen, 773'ü uzman ve ayrıca yan dal uzman olarak da 58 kişinin ataması 28 Şubat itibarıyla yapılacak" diye konuştu

Dehşete düşüren kaza kamerada! Sürücüsü köprüden aşağı uçtuDehşete düşüren kaza kamerada! Sürücüsü köprüden aşağı uçtu
Savunma Bakanı Akar, IKBY Başbakan adayı Barzani ile görüştüSavunma Bakanı Akar, IKBY Başbakan adayı Barzani ile görüştü
Cumhur İttifakı Meclis üyeliklerinde de geçerli olacakCumhur İttifakı Meclis üyeliklerinde de geçerli olacak

En Çok Okunan Haberler

Derin çatlaklar oluştu, binalar tahliye ediliyor

Derin çatlaklar oluştu, binalar tahliye ediliyor

Ünlü sanatçı Ozan Arif son yolculuğuna uğurlandı

Ünlü sanatçı Ozan Arif son yolculuğuna uğurlandı

Dünyaca devinin genç yıldızı kansere yakalandı

Dünyaca devinin genç yıldızı kansere yakalandı

Bebeğini paylaştı ve: "Karnımdan çıktığın o an..."

Bebeğini paylaştı ve: "Karnımdan çıktığın o an..."

İstanbul'da 4 katlı bina çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi

İstanbul'da 4 katlı bina çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendiren istek: Provoke etmeyin

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendiren istek: Provoke etmeyin

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Andımız'la ilgili yeni gelişme! Kabul edilmedi

Andımız'la ilgili yeni gelişme! Kabul edilmedi

Erdoğan gizli tutulan ses kaydını açıkladı: İnsanın yüreği ağzına geliyor

Erdoğan gizli tutulan ses kaydını açıkladı: İnsanın yüreği ağzına geliyor

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

AK Partili Numan Kurtulmuş: Bu bir ekonomi savaştır

AK Partili Numan Kurtulmuş: Bu bir ekonomi savaştır

Erdoğan'dan İran açıklaması: Rahatsızlıkları hissediliyor

Erdoğan'dan İran açıklaması: Rahatsızlıkları hissediliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Erdoğan açıkladı! İşte yeni askerlik sistemi

Murat Hazinedar CHP'den istifa etti! Çok sert ifadeler

Murat Hazinedar CHP'den istifa etti! Çok sert ifadeler

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan polisin kolunu ısıran HDP'li vekile sert tepki

Erdoğan’dan polisin kolunu ısıran HDP'li vekile sert tepki

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.