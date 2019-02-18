Bakan Koca: 2 yıldan az cezalarda mahkumiyetle ilgili çalışma var

Engin ÖZMEN- Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA) - SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Sağlıkta Şiddet Yasası' genişletilerek, 2 yılın altında paraya çevrilen cezalara ilişkin Adalet ve İçişleri Bakanlığı'nda yeni düzenleme yapıldığını söyledi. Koca, "Adalet Bakanlığı'nca Türk Ceza Kanunu'nda da yeni düzenleme var. Sadece sağlıkta şiddet değil; genel şiddet, hırsızlık ve gasp gibi benzeri suçlarda 2 yıldan daha az ceza alındığında mahkumiyetin olabilirliğiyle ilgili çalışma yapılıyor. Bu çalışma önümüzdeki aylarda gündeme gelmiş olur" dedi.

Sağlık Bakanı Koca, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Eskişehir'e geldi. Valilik bahçesinde Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak ve AK Parti Eskişehir milletvekilleri Emine Nur Günay ile Nabi Avcı tarafından karşılandı. Bakan Koca, valilik defterini imzaladıktan sonra Özdemir Çakacak'ı ziyaret etti. Basına kapalı yapılan görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Bakan Koca, kentteki sağlık yatırımlarını anlattı. Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Koca, sağlık çalışanlarına yönelik şiddete ilişkin tutuklama içeren düzenlemenin sorulması üzerine kapsamın genel şiddet, hırsızlık ve gasp olarak genişletildiğini söyledi.

'GENELGE HAZIRLIĞI VAR'

Sağlık Bakanı Koca, 2 yılın altında paraya çevrilen cezalara ilişkin yeni düzenlemenin Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından yapıldığını belirterek, şunları söyledi:

"Sağlıkta şiddet konusunda, hiçbir kişiye yapılan şiddetin tasvip edilebilirliğinin mümkün olmadığını biliyoruz. Bu çerçevede bir düzenleme yapılmıştı. Bu kapsamda uygulamanın önü açıldı. İçişleri ve Adalet Bakanlığı önümüzdeki günlerde uygulamada birtakım olabilecek yaklaşımları daha netleştirmek üzere nasıl davranılması gerektiği biliyorsunuz. Şikayete konu olmadan mutlak tutuklanabilir olması, kolluk kuvvetlerince savcılık ve başsavcılık tarafından dosya tekerrür etmeden serbest bırakılmama gibi genel bir kanun düzenlemesi söz konusuydu. Bununla ilgili yer yer birtakım sıkıntıların olduğunu gördük. Önümüzdeki dönemde bu çerçevede bir genelde hazırlığı olduğunu biliyoruz. Bunun dışında ceza kanununu ilgilendiren bir konu olduğu için devamıyla ilgili özellikle cezaların ötelendiğine dair paraya çevrilmesine dair genelde bir uygulama yapıldığını biliyoruz."

'ÖNÜMÜZDEKİ AYLARDA GÜNDEME GELMİŞ OLUR'

Adalet Bakanlığı tarafından Türk Ceza Kanunu'nda yeni düzenleme için çalışma yapıldığını belirten Koca, "Sadece sağlıkta şiddet değil; genel şiddet, hırsızlık ve gasp gibi benzeri suçlarda 2 yıldan daha az ceza alındığında mahkumiyetin olabilirliği ile ilgili bir çalışma yapılıyor. Bu çalışma önümüzdeki aylarda gündeme gelmiş olur. Bakanlar Kurulu'nda bununla ilgili bir sunum yapıldı. Meclis'te kanunlaşma sürecini tamamlarsa bu şiddet hadisesinin genel olarak toplumda bir kanuni olarak tamamlanabileceğini düşünüyoruz. Asıl asayiş ve benzeri yaklaşımların en son olması gerektiğini esas bizim yapmamız gereken hekim ve hastanın birbirine güven duyduğu ortamın oluşturulmasının bizim için daha anlamlı olduğunu karşılıklı güven içerisinde sağlık hizmetini sunabilir olduğumuz ortam arzusu bizim için daha önemli" diye konuştu.

'FIRSATA ÇEVİRMEK İSTEYENLER OLDUĞUNU GÖRDÜK'

Sağlık Bakanı Koca, ilaç fiyatlarının belirlenmesinde baz alınacak euro değerinde zam oranlarını da açıklayıp, kimseyi ilaçsız bırakmayacaklarını; ancak bunu fırsata çevirmek isteyenlere de göz açtırmayacaklarını söyledi. Türkiye'de geçen yıla oranla yüzde 17 ilaç üretimi yapıldığını kaydeden Koca, şöyle konuştu:

"Bulunamayan ilaç noktasında bizim ilaç takip sistemi, diye herkesin güven duyduğu bir sistemimiz var. Ayrıca sahada 900 aktif denetim elemanımız var. Üretilen toplam ilaç bir önceki yıla göre yüzde 17 gibi bir artış içinde olduğunu biz biliyoruz. Yer yer bunu fırsata çevirmek isteyenlerin olduğunu gördük. Bununla ilgili bu denetimlerde yapılması gerekeni yapmaya devam edeceğiz. Biz bu anlamda hiçbir şekilde vatandaşımızı ilaçsız bırakmak istemiyoruz. Bunu fırsata çevirmek isteyenlere de göz açtırmak istemiyoruz. İlaçtaki yeni düzenleme her yıl genelde gereği en geç Şubat ayının 15'inde karar verilip, taraflarla görüşüp, 5 gün sonra da uygulamaya geçen bir düzenlemeden bahsediyoruz. Bu düzenleme euro olarak önceki yılın euro kurunun yüzde 70'i olarak düzenlenen bir uygulamaydı. Bu yıl için ilgili firmalarla da görüşerek bundan böyle gelecek yıllar için bu uygulamanın yüzde 70 değil, 60 olarak devam etmesine karar verdik. Bununla ilgili de tebliğde yayınlamış olduk. Bu yüzde 60'ın gereği olarak bir fiyat düzenlemesi, belli dönemler piyasada yer yer olmayan veya fiyat düzenlemesi gereken ilaçları zaten düzenliyoruz. Bu çerçevede de 1 ay kadar önce 41 kadar ilaca bunun dışında ayrıca bir ücret düzenlemesi yapılmıştı. Bu dönemde bu denetimlerle her geçen gün ilaç sorunun azaldığını, minimize olduğunu ama bizim sahada denetimlerimizi yine devam ettirdiğimizi, bu anlamda bir sorun olursa vatandaşlarımızın bizimle irtibatta geçmesi gerektiğini buradan tekrar hatırlatıyorum."

Sağlık Bakanı Koca, açıklamalarının ardından Eskişehir Şehir Hastanesi'ndeki ambulans teslim törenine katıldı.