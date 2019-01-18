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Bakan Koca: 2018 yılında 1.949 adet tıbbi cihaz denetlendi

SAĞLIK HABERLERİ  | 18.01.2019 09:24 | Son Güncelleme

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "2018 yılında 1.949 adet tıbbi cihaz denetlenmiş; 24 adet güvensiz ürün, 132 adet teknik düzenlemeye aykırı ürün tespit edilmiştir.

ANKARA, (DHA)- SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "2018 yılında 1.949 adet tıbbi cihaz denetlenmiş; 24 adet güvensiz ürün, 132 adet teknik düzenlemeye aykırı ürün tespit edilmiştir. Tespit edilen bu uygunsuzluklara istinaden uygulanan 2.676.526 TL para cezası ile birlikte bu ürünlerin piyasaya arzının durdurulması, toplatılması ve gerektiğinde bertarafı sağlanmıştır" dedi.
Bakan Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamasında, vatandaşın sağlığını riske atan, haksız çıkar sağlama peşinde olan ya da gerçeğe aykırı sağlık beyanında bulunan her türlü ürünle ilgili piyasa denetimlerinin hız kesmeden devam ettiğini bildirdi. 2018 yılında bin 949 tıbbi cihazın denetlendiğini belirten Bakan Koca, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Bunlardan 24 adet güvensiz ürün, 132 adet teknik düzenlemeye aykırı ürün tespit edilmiştir. Tespit edilen bu uygunsuzluklara istinaden uygulanan 2.676.526 TL para cezası ile birlikte bu ürünlerin piyasaya arzının durdurulması, toplatılması ve gerektiğinde bertarafı sağlanmıştır. 2018 yılında 1.380 kozmetik ürün denetlenmiş, 64 güvensiz, 579 uygunsuz ürün tespit edilmiştir. Bunlara ilâveten diğer kamu kurumları tarafından Bakanlığımıza ulaştırılan ve incelemeler neticesinde sahte/kaçak/taklit olduğu belirlenen 746 ürün daha tespit edilmiştir. Tüm bu ürünlere istinaden 2.630.054 TL para cezası kesilmiştir. Bu ürünler arasında çocuk kozmetikleri, dekoratif kozmetik ürünler, göz makyaj ürünleri, hizmet sunumunda kullanılan kişisel temizlik ve bakım ürünler (özellikle otel kozmetikleri), tıraş ürünleri ve erkek kozmetikleri (krem, köpük, losyon vb.), duş ve banyo ürünleri (tuzlar, köpük, yağlar, jeller vb.) bulunmaktadır. Sağlık beyanı mevzuatına aykırı şekilde internet ve TV yoluyla yapılan ürün tanıtım ve/veya satışlarına yönelik denetimler de gerçekleştirilmiştir. 2018 yılında 6.259 internet sitesi erişime engellenmiştir. 8.800.000 TL idari para cezası uygulanmıştır."

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