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Bakan Koca: 27 bin sağlık personelimiz şu anda aktif görevinin başındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 12:33 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Üsküdar Saffet Çebi Ortaokulu'nda oyunu kullandı.

Gülseli KENARLI - Murat ÇİMEN / İSTANBUL, (DHA) Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Üsküdar Saffet Çebi Ortaokulu'nda oyunu kullandı. Bakan Koca okula eşi Hale Koca ile birlikte gelerek 3299 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Bakan Koca, oy kullanmasının ardında okul bahçesinde kısa bir açıklama yaparak, seçimin bütün ülke için hayırlı olmasını diledi. Koca seçime katılımın yoğun olduğunu belirtti.

Koca, "Sağlık Bakanlığı olarak özellikle oy kullanması gereken hastalarımızla ilgili planlamamızı yapmıştık. Bu çerçevede toplam 50 bin kişiye yakın e-rapor verildi. 24 Haziran'da raporunu almış olan vatandaşlarımızın da raporları geçerli. Türkiye'de sağlık hizmetinin eksiksiz verilebilmesini sağlamak üzere de 27 bin sağlık personelimiz, şu an aktif görevinin başında hizmet vermektedir. Bugüne özel, 2 bin 751 olan istasyon sayımıza 418 acil istasyon ilavesi sağlayarak eksiksiz hizmeti sağlamak istedik. Özellikle hastanelerde ve evde bakım hizmeti alan hastaların da oy kullanmaları için geçen hafta bir genelge yayımlandık. Bununla ilgili hem hastanelerimizden hem evde bakım hizmeti alan seçmenlerin 112 ambulanslarımız ve hasta bakım araçlarımla oy kullanmaları sağlanmış olacak. Bu çerçevede de 7 bin çalışanımız aktif görevlendirildi" şeklinde konuştu.

(FOTOĞRAF)

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