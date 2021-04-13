Bakan Koca 6 ile işaret etmişti! İşte 'kırmızı alarm' veren illerdeki son durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bazı illerimizde yer yer birtakım sorunlar yaşadığımız oluyor. Yüzde 80'in üzerinde yoğun bakım doluluğu oran birkaç ilimizi söyleyeyim Sinop, İzmir, Çanakkale, Bartın, Edirne ve Rize. Yoğun bakım doluluk oranı yüzde 80'in üzerinde bu illerimizde" ifadelerini kullanmıştı.

İşte Bakan Koca'nın açıkladığı, 'kırmızı alarm' veren 6 ildeki son durum...

İzmir'de, 20-26 Mart haftasında 156,48 olan vaka sayısı, 27 Mart-2 Nisan haftasında 218,88'e yükseldi.



Edirne'de, her 100 bin kişide görülen haftalık vaka sayısı 27 Mart-2 Nisan haftasında, bir önceki haftaya göre yüzde 53.87 artarak 409.6 oldu.



Çanakkale'de haftalık vaka sayısı, 27 Mart-2 Nisan haftasında 546.77 oldu. Vaka sayısı, önceki haftaya göre yüzde 56.75 artış gösterdi.



Bartın'da 100 bin kişide görülen haftalık vaka sayısı, 27 Mart-2 Nisan haftasında, önceki haftaya göre yüzde 70.84 artış göstererek 232.69 oldu.



Sinop'ta haftalık vaka sayısı, yüzde 1.56 oranında artış göstererek 360.34 oldu.



20-26 Mart haftasında her 100 bin kişide görülen haftalık vaka sayısının 250.03 olduğu Rize'de, yeni vaka sayısı, yüzde 61.90'la 404.81'e yükseldi.



(Kaynak: TRT Haber)



