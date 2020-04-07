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  4. Bakan Koca açıkladı! İşte il il koronavirüs yoğunluk haritası

Bakan Koca açıkladı! İşte il il koronavirüs yoğunluk haritası

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2020 20:38 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs tanısıyla takip edilen hastaların Türkiye genelindeki dağılımını gösteren haritalar paylaştı. Haritalara göre; İstanbul, Ankara, İzmir, Körfez Kocaeli, Sakarya, Zonguldak'ta yoğunluk daha fazla.

Bakan Koca açıkladı! İşte il il koronavirüs yoğunluk haritası

Sağlık Bakanı Koca şunları söyledi:

  • Burada kırmızıyla işaretlenen bölgeler, yoğunluğun daha fazla olduğu bölgeler olarak yansımakta.

  • Özellikle Türkiye genelindeki dağılımda İstanbul, Ankara, İzmir, Körfez Kocaeli, Sakarya, Zonguldak.

  • Özellikle bu noktada yoğunluğun daha fazla olduğunu bu haritadan görmek mümkün.

  • Ankara’dan mahalle mahalle sokak caddesine kadar yoğunluğun nerede olduğunu gösteren ve nasıl takip ettiğimize örnek olsun diye gördüğünüz bir tablo.

CAN KAYBI VE VAKA SAYISI ARTTI

Bakan Koca, son 24 saatte 3 bin 892 vaka tespit edildiğini ve 76 can kaybı yaşandığını açıkladı.

Türkiye’deki toplam vaka sayısı 34 bin 109’a can kaybı ise 725’e yükselmiş oldu.

Tedavi edilen hasta sayısı ise bin 582 olarak açıklandı.

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