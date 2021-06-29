Bakan Koca açıkladı! İşte delta varyantında son rakamlar

Bakan Koca 1 Temmuz öncesi önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satırbaşları;

Spor müsabakaları, sayıları belirlenerek tedbirlerle seyircili oynanabilecek.

ŞEHİR HASTANELERİ

Hastanelerin, binaların satışı, devri söz konusu değil. Hastaneler de binalar da arsalar da devletindir.

HATIRLATMA DOZU

Rapel veya hatırlatma dozu, yarın Bilim Kurulu toplantısının gündeminde olacak.

DELTA VARYANTI

Delta varyantı 26 ilde 224 vaka görüldü. İstanbul en çok varyantın görüldüğü il, İstanbul’da 134 delta varyantı tespit edildi.

DELTA PLUS

Delta plus daha yok ama delta varyantı artıyor. 138 sekansı belirlenmiş hastadan bahsetmiştim, şu an 224'e çıktı.

Detaylar geliyor...

