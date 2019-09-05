Bakan Koca: Aile sağlığı merkezlerimizde kanser tarama oranı yüzde 14 arttı

ANKARA, (DHA)-SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Aile sağlığı merkezlerimizde 2018 yılının ilk 6 ayında serviks (rahim ağzı) ve kolon (kalın bağırsak) kanseri için toplam 544 bin tarama yapıldı. 2019 yılının ilk 6 ayında ise tarama sayısı yüzde 14'lük artışla 620 bine yükseldi" dedi.

Bakan Koca, yaptığı yazılı açıklamasında, Aile Hekimliği'nin başta aşılama olmak üzere koruyucu sağlık hizmetlerine önemli katkı sağladığını bildirdi. Bakan Koca, aile sağlığı merkezlerinde vatandaşların, hastanelere gitme ihtiyacı duymadan ihtiyaçlarına çözüm bulabildiğini kaydederek, "Vatandaşlarımızın aile hekimleri ile tanışmaları ve öncelikle aile hekimlerini tercih etmeleri için başlattığımız 'Aile Hekiminizi Erken Tanıyın' kampanyası olumlu gelişmeler sağladı. Geçen yılın ve bu yılın ilk 6 ayı karşılaştırıldığında, aile hekimine muayene olanların sayısının yüzde 5 arttığını gördük. Aile sağlığı merkezlerimizde akut ve kronik hastalıkların teşhis ve tedavisi için sağlık taramaları yapılıyor. Bu taramalarla birçok vatandaşımızın hastalığını erken teşhis etmemiz mümkün oldu. Aile sağlığı merkezlerimizde 2018 yılının ilk 6 ayında serviks (rahim ağzı) ve kolon (kalın bağırsak) kanseri için toplamda 544 bin tarama yapıldı. 2019 yılının ilk 6 ayında ise tarama sayısı yüzde 14’lük artışla 620 bine yükseldi" ifadelerini kullandı.

'25 BİN AİLE HEKİMİ GÖREV YAPIYOR'

Bakan Koca, aile hekimliğinin gelişmiş ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de başarıyla uygulandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu başarıda en büyük pay şüphesiz ilk günden beri bu işi sahiplenen aile hekimlerimize ve aile sağlığı çalışanlarına aittir. Hekim başına düşen nüfus, diğer ülkelere kıyaslandığında oldukça yüksek olmasına rağmen büyük bir fedakârlıkla ve hekimliğin ulvi değerleriyle hizmet vermekteler. Bugün itibariyle 8 bin aile sağlığı merkezinde yaklaşık 25 bin aile hekimimiz görev yapıyor. Halen aile hekimi başına düşen nüfus 3 bin 100. Yeni hekimlerimizin uygulamaya dahil olmasıyla hekim başına düşen nüfus her geçen gün azalıyor. Bu sayıyı 2023’te 2 bin 700 kişiye düşürmeyi hedefliyoruz."

Bakan Koca, aile sağlığı birimlerinde çalışan hekimlerin ve personelin görev koşullarını iyileştirdiklerini, bu koşulları daha da iyileştirmek üzere çalışmalara devam ettiklerini belirtti. Vatandaşlardan aile hekimleri ile tanışmalarını ve irtibatlarını korumalarını isteyen Bakan Koca, "Sağlıklı bir hayata geç kalmamak için, aile hekiminizi erken tanıyın" dedi.

