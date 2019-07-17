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Bakan Koca: 'Alo 184' hattına günde 10 bin çağrı geliyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 17.07.2019 10:55 | Son Güncelleme

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun soru önergesine verdiği yanıtta, 'Alo 184 Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi' (SABİM) hattına bir günde ortalama 10 bin çağrının geldiğini söyledi.

Besti KARALAR/ANKARA, (DHA)- SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun soru önergesine verdiği yanıtta, 'Alo 184 Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi' (SABİM) hattına bir günde ortalama 10 bin çağrının geldiğini söyledi.
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 'Alo 184 SABİM' hattına gerçekleşen aramaları soru önergesiyle TBMM'ye taşıdı. Tanrıkulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya, "'Alo 184 SABİM' hattına bir günde ortalama kaç arama gerçekleşmektedir? Bunlardan ne kadarı şikayet olarak geliyor?" şeklinde sorular yöneltti.
Soru önergesini yanıtlayan Bakan Koca, bir günde 'Alo 184'e 10 bin çağrının geldiğini, SABİM tarafından günlük ortalama 7 bin 500 arama gerçekleştirildiğini söyledi. Koca, "2019 yılı ilk 4 aylık periyotta SABİM'de toplam 715 bin 714 adet başvuru oluşturulmuş olup, konusu itibarı ile bu başvuruların yüzde 20'sini şikâyetler oluşturmaktadır" dedi.
Bakan Fahrettin koca, şikâyetlerin cevabının ise konulara göre değiştiğini belirterek, "İşleyiş, sağlık personeli iletişim sorunları, teknik ve işletme sorunları, tıbbi uygulamalar ve acil servis işleyişi hakkında türleri kapsıyor" bilgisini verdi.
Bakan Koca, Tanrıkulu'nun, Mart 2019 tarihi itibarıyla gelen şikayetlerle ilgili sağlık personeli hakkında işlem yapılıp yapılmadığı sorusuna ise sağlık personeli hakkında yapılan işlemlerin özel bir çalışma olduğu gerekçesiyle yanıt vermedi.

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