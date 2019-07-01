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Bakan Koca Ankara Numune Hastanesi arazisinin vakıf üniversitesine devredileceği iddialarını yalanladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2019 16:18 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhuriyet gazetesinde yayınlanan haberde yer alan “Ankara Numune Hastanesi arazisinin bir vakıf üniversitesine devredileceği ve Sağlık Vadisi’nden bedelsiz arsa verileceği” iddialarının gerçek dışı ve hayal ürünü olduğunu açıkladı.Sağlık Bakanı Koca, 1 Temmuz 2019 tarihinde Cumhuriyet gazetesinde yayınlanan haberde yer alan “Ankara Numune Hastanesi arazisinin bir vakıf üniversitesine devredileceği ve Sağlık Vadisi’nden bedelsiz arsa verileceği” iddialarına ilişkin açıklamada bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhuriyet gazetesinde yayınlanan haberde yer alan “Ankara Numune Hastanesi arazisinin bir vakıf üniversitesine devredileceği ve Sağlık Vadisi’nden bedelsiz arsa verileceği” iddialarının gerçek dışı ve hayal ürünü olduğunu açıkladı.
Sağlık Bakanı Koca, 1 Temmuz 2019 tarihinde Cumhuriyet gazetesinde yayınlanan haberde yer alan “Ankara Numune Hastanesi arazisinin bir vakıf üniversitesine devredileceği ve Sağlık Vadisi’nden bedelsiz arsa verileceği” iddialarına ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Koca, haberde yer alan iddiaların gerçek dışı ve hayal ürünü olduğunu belirterek, “Şahsımı hedef alan ve tamamen karalama maksadı taşıyan bu haberle ilgili hukuki işlemler başlatılmıştır” dedi. Daha önce basına verdiğimiz beyanatlarda, Ankara Numune Hastanesi binasının kamuya ait sağlık ve eğitim odaklı bir merkez olarak yeniden hizmete alınacağını net olarak belirtmiştim. Bu açık ifadelere rağmen bu türden mesnetsiz iddiaların ortaya atılması siyasi etik açısından sorun olduğu kadar, gerçekliği araştırılmaksızın haber gibi sunulması da basın etiği açısından ciddi bir sorun teşkil etmektedir. Yerleşke içindeki Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi halen faaliyetine devam etmektedir. Numune hastanesinden boşalan binalara geçtiğimiz hafta İl Halk Sağlığı Laboratuvarı taşınmış olup Ankara’da görevli aile hekimlerinin talep ettiği tetkikler burada yapılmaya başlanmıştır. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Hastanesine bağlı olarak kiralık binada hizmet veren Ahmet Andiçen Semt Polikliniği, mekan sıkıntısı yaşayan Altındağ İlçe Sağlık Müdürlüğü ile Çankaya İlçe Sağlık Müdürlüğü ve 75. Yıl Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin yerleşkeye taşınma hazırlıkları devam etmektedir. Yerleşke içindeki mevcut Radyoterapi Merkezi, Onkoloji Hastanesine bağlanarak hizmete devam edecektir. Ankara Numune hastanesinden boşalan tarihi binaya da Ankara Halk Sağlığı Başkanlığı’nın taşınması planlanmıştır. Sağlık Vadisi Projemizde herhangi bir vakıf üniversitesine veya özel bir şirkete bedelsiz arsa tahsis edileceği iddiası gerçek dışıdır, her şeyden önce böyle bir işlem hukuken mümkün değildir.
Öte yandan daha önce kamuoyuna açıklamış olduğum fakat bir takım çevreler tarafından her fırsatta siyaset malzemesi yapılmaya çalışılan durumu da bu vesileyle tekrar etmekte fayda görüyorum. Sağlık Bakanı olarak görevlendirildiğim gün itibariyle, kurucusu olduğum Medipol Üniversitesi ve Hastanesindeki görevlerimden ayrılmış bulunmaktayım” ifadelerini kullandı.

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