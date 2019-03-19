Bakan Koca Avcılar'da poliklinik açılışına katıldı

İdris TİFTİKCİ-İbrahim MAŞE/İSTANBUL(DHA)-SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi Polikliniği'nin açılışını gerçekleştirdi. Bakan Koca daha sonra inşaatı devam eden ek binada incelemelerde bulundu.

"SAĞLIKTA GELDİĞİMİZ NOKTAYI TAÇLANDIRMAK İSTİYORUZ"

Açılışta bir konuşma yapan Koca "Özellikle yeni dönemde 82 milyon vatandaşımıza hakkaniyetli, kaliteli, nitelikli ve sürdürülebilir bir sağlık hizmetini her alanda vermek istiyoruz. Vatandaşın erişimini özellikle bu anlamda kolaylaştırmak istiyoruz. Sağlıkta dünyada geldiğimiz çıtayı biliyorsunuz. Yeni dönemde şehir hastanelerimizle sağlıkta geldiğimiz noktayı taçlandırmak istiyoruz." diye konuştu.

Şehir hastanelerini kamu-özel iş birliğiyle yapılan hastaneler olarak görülmemesi gerektiğine değinen Koca, "Bulunduğu noktada son hizmet veren, hastanın o sağlık kuruluşundan başka bir yere sevk edilmediği, üniversitelerimizle iş birliği içerisinde olan ve klinik araştırmalarıyla, eğitimiyle de üst noktada hizmet veren hastaneler şehri olarak hizmet veriyor olacak. Bu güne kadar 9 tanesini açtık. Hastane yapılarımız her geçen gün sağlık turizminin de merkezi olacak." diye konuştu.