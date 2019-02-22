HABER

Bakan Koca: "Avrupa’daki grip salgını Türkiye’yi etkilemedi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2019 13:03 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Avrupa ülkelerinde binlerce kişinin ölümüne neden olan grip salgınının Türkiye’yi etkilemediğini belirterek, "Bugünlerde grip hastası sayısı yüzde 20 azaldı" dedi.Bakan Koca, Mersin’de yaptığı açıklamada, Avrupa ülkelerinde binlerce kişinin ölümüne yol açan grip salgınıyla ilgili benzer bir durumun Türkiye’de olmadığını belirterek, "Biz de medyada yer alan haberleri görüyoruz.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Avrupa ülkelerinde binlerce kişinin ölümüne neden olan grip salgınının Türkiye’yi etkilemediğini belirterek, "Bugünlerde grip hastası sayısı yüzde 20 azaldı" dedi.
Bakan Koca, Mersin’de yaptığı açıklamada, Avrupa ülkelerinde binlerce kişinin ölümüne yol açan grip salgınıyla ilgili benzer bir durumun Türkiye’de olmadığını belirterek, "Biz de medyada yer alan haberleri görüyoruz. Fransa’dan resmi bir açıklama. Ama gördüğümüz kadarıyla salgın var. Özellikle 75 yaş üzeri insanları etkiliyor" dedi.
Türkiye’de gribin özellikle kasım ve şubat ayları arasında mevsimsel olarak seyrettiğini, domuz gribi gibi salgınların artık görülmediğini ifade eden Bakan Koca, "Hatta Avrupa’daki ülkelerde grip artarken, bugünlerde Türkiye’de grip hastası sayısı yüzde 20 azaldı" diye konuştu.

PARTNERAşk bitti ama izi kaldıAşk bitti ama izi kaldı
Ataşehir'deki AK Parti seçim bürosu önünde silah sesleriAtaşehir'deki AK Parti seçim bürosu önünde silah sesleri
Batman'da iki kişinin katil zanlısı 10 yıl sonra yakalandıBatman'da iki kişinin katil zanlısı 10 yıl sonra yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Manisa'da korkunç olay! 20 yıllık imam ve eşi böyle bulundu

Manisa'da korkunç olay! 20 yıllık imam ve eşi böyle bulundu

AK Parti'nin TBMM Başkan adayı belli oldu

AK Parti'nin TBMM Başkan adayı belli oldu

Meclis'te kabul edildi! Milyonları ilgilendiriyor

Meclis'te kabul edildi! Milyonları ilgilendiriyor

Çiftçilere müjde! Mazot ve gübre destek ödemeleri bugün başlıyor

Çiftçilere müjde! Mazot ve gübre destek ödemeleri bugün başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Tüm yurtta kutlanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Tüm yurtta kutlanacak

Büyük operasyon başlatıldı! Onlarca asker için gözaltı kararı

Büyük operasyon başlatıldı! Onlarca asker için gözaltı kararı

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Tüm yurtta kutlanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Tüm yurtta kutlanacak

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Ayvacık depremini 6 gün önceden tahmin etti! Korkutan yeni deprem uyarısı

Ayvacık depremini 6 gün önceden tahmin etti! Korkutan yeni deprem uyarısı

Süleyman Soylu'dan 'taciz' iddialarıyla ilgili yeni açıklama

Süleyman Soylu'dan 'taciz' iddialarıyla ilgili yeni açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ataşehir'de hareketlilik! AK Parti seçim bürosu önünde silah sesleri

Ataşehir'deki AK Parti seçim bürosu önünde silah sesleri

Binali Yıldırım'ın "Harbiye Açık Hava" projesinin detayları belli oldu!

"Harbiye Açık Hava" projesinin detayları belli oldu!

Mehmetçik dondurucu soğukta görevinin başında! Böyle görüntülendiler

Dondurucu soğukta böyle görüntülendiler

2018'de Türkiye'de en çok bakın neresi gezilmiş?

2018'de Türkiye'de en çok bakın neresi gezilmiş?

İznik'teki Roma Tiyatrosu 10 yıldır kapalı bekliyor

UNESCO listesinde ama buraya kimse giremiyor

Polis otosunda 'cinsel istismar' davasında yeni gelişme! Sanık polisin cezası belli oldu

Polis otosunda 'cinsel istismar' davasında yeni gelişme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.