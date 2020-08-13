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  4. Bakan Koca böyle sitem etti: Covid-19 testi pozitif çıkan arkadaşına, geçmiş olsun ziyaretine giden var

Bakan Koca böyle sitem etti: Covid-19 testi pozitif çıkan arkadaşına, geçmiş olsun ziyaretine giden var

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2020 21:22 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından "COVID-19 testi pozitif çıkan arkadaşına, geçmiş olsun ziyaretine giden var. Gitmemiş olsa, bugünkü yeni hasta sayısı 1.243 yerine 1.241 olacaktı" paylaşımını yaptı.

Bakan Koca böyle sitem etti: Covid-19 testi pozitif çıkan arkadaşına, geçmiş olsun ziyaretine giden var

İşte Bakan Koca'nın paylaşımı:

COVID-19 testi pozitif çıkan arkadaşına, geçmiş olsun ziyaretine giden var. Gitmemiş olsa, bugünkü yeni hasta sayısı 1.243 yerine 1.241 olacaktı. 1 kişiye de kendisi bulaştırmış. COVID-19’la mücadele etmek çok zor değil. Yeter ki kurallara uyalım.


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