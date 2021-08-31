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Bakan Koca, "Bu haber akşamı beklemez" diyerek duyurdu

31.08.2021 19:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı bir açıklamayla Şırnak ile ilgili önemli bir gelişmeyi duyurdu.

Bakan Koca, "Bu haber akşamı beklemez" diyerek duyurdu

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Covid-19 aşı haritasında Şırnak'ın renginin mavi olduğunu belirtti.

Bakan Koca paylaşımında; "Bu haber akşamı beklemez: Şırnak işi yarına bırakmadı, şu anda Mavi!" ifadelerini kullandı. Böylece Şırnak da düşük riskli iller arasında yerini aldı.

"GÖZLER ŞIRNAK’TA!"

Bakan Koca önceki gün yaptığı bir paylaşımda "Gözler Şırnak'ta!" ifadelerini kullanarak Şırnak'ın, ilk doz aşı oranında bir haftada 7 ili geride bıraktığını belirtmişti. Şırnak'ın maviye çok yakın olduğunu söyleyen Koca, "Yarın hısım akraba, gelin kayınvalide, baba oğul gidip aşılarımızı olalım. Gözler, Covid-19’a karşı elde edilecek sonuçta. Bizce bu iş Çarşambaya garanti olmalı!" çağrısında bulunmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Fahrettin Koca koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı) Sağlık Bakanı
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