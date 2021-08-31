Bakan Koca, "Bu haber akşamı beklemez" diyerek duyurdu

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Covid-19 aşı haritasında Şırnak'ın renginin mavi olduğunu belirtti.

Bakan Koca paylaşımında; "Bu haber akşamı beklemez: Şırnak işi yarına bırakmadı, şu anda Mavi!" ifadelerini kullandı. Böylece Şırnak da düşük riskli iller arasında yerini aldı.

Bu haber akşamı beklemez: Şırnak işi yarına bırakmadı, şu anda Mavi! — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 31, 2021

"GÖZLER ŞIRNAK’TA!"

Bakan Koca önceki gün yaptığı bir paylaşımda "Gözler Şırnak'ta!" ifadelerini kullanarak Şırnak'ın, ilk doz aşı oranında bir haftada 7 ili geride bıraktığını belirtmişti. Şırnak'ın maviye çok yakın olduğunu söyleyen Koca, "Yarın hısım akraba, gelin kayınvalide, baba oğul gidip aşılarımızı olalım. Gözler, Covid-19’a karşı elde edilecek sonuçta. Bizce bu iş Çarşambaya garanti olmalı!" çağrısında bulunmuştu.

