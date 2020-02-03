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Bakan Koca çocukları hastalıklardan korumak için alınması gereken önlemleri paylaştı

SAĞLIK HABERLERİ  | 03.02.2020 02:16 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Okullarımız açılırken çocuklarımızı hastalıklardan korumak için alınması gereken önlemleri sizlerle paylaşmak istiyorum” ifadelerini kullanarak, uyarıların yer aldığı bir afiş paylaştı.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden, “Okullarımız açılırken çocuklarımızı hastalıklardan korumak için alınması gereken önlemleri sizlerle paylaşmak istiyorum” ifadelerini kullanarak, uyarıların yer aldığı bir afiş paylaştı.Bakan Koca, yayınladığı afişte, “Saygıdeğer velilerimiz; Özellikle kış aylarında solunum yolu enfeksiyonlarında artış görülmektedir.

Bakan Koca çocukları hastalıklardan korumak için alınması gereken önlemleri paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Okullarımız açılırken çocuklarımızı hastalıklardan korumak için alınması gereken önlemleri sizlerle paylaşmak istiyorum” ifadelerini kullanarak, uyarıların yer aldığı bir afiş paylaştı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden, “Okullarımız açılırken çocuklarımızı hastalıklardan korumak için alınması gereken önlemleri sizlerle paylaşmak istiyorum” ifadelerini kullanarak, uyarıların yer aldığı bir afiş paylaştı.
Bakan Koca, yayınladığı afişte, “Saygıdeğer velilerimiz; Özellikle kış aylarında solunum yolu enfeksiyonlarında artış görülmektedir. Solunum yolu enfeksiyonları; öksürme veya hapşırma ile ortalığa saçılan küçük damlacıklar ile kişiden kişiye bulaşabilen hastalıklardır. Okullarımız açılırken çocuklarımızın korunmasına yönelik olarak bazı önlemlere dikkat çekmek istiyorum” ifadelerini kullandı.
Bakan Koca, önlemleri şöyle sıraladı:
“1- Hastalık döneminde bol sıvı tüketmeye özen gösterilmeli, beslenmeye dikkat edilmeli, özellikle taze sebze ve meyve tüketilmelidir.
2- Öksürüldüğünde ya da hapşırıldığında ağız ve burun, mendil ya da mendil bulunmadığı durumlarda dirsek içi ile kapatılmalıdır.
3- Öğrencide ateş, öksürük gibi solunum yolu hastalığı belirtileri varlığında evde istirahat etmesi sağlanmalıdır.
4- Kağıt mendil kullanıldıktan sonra çöp kovasına atılmalı ve eller yıkanmalıdır.”

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