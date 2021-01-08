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Bakan Koca: COVAX’ta yer almamamızın Berat Albayrak'la ilgisi yok

08.01.2021 02:26 | Son Güncelleme:
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Bakan Koca: COVAX’ta yer almamamızın Berat Albayrak'la ilgisi yok

Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından son günlerde konuşulan "Türkiye, aşı çalışması yapan COVAX'a Berat Albayrak yüzünden katılamadı" iddialarına yanıt verdi.

Gazeteci Barış Yarkadaş, aşı tedariki konusunda Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) girişimi ile kurulan Koronavirüs Aşısı Küresel Erişim Girişimi’ne (COVAX) Türkiye’nin katılmamasının nedeninin eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın para aktarımını kabul etmemesi olduğunu iddia etmişti.

Bu iddiaya Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan yanıt geldi.

"Covax oluşumu öncelikle aşıya ulaşım imkanı olmayan ülkeler için planlanmıştır. Hangi aşıyı teslim edeceği ise halen net değildir. Taraf ülkelerin nüfusunun en az yüzde 10'u kadar aşı vermek için planlanmıştır. Programa taraf olan ülkelerin önemli bir bölümü aşıya erken ulaşabilmek için birebir aşı şirketleri ile anlaşmaya çalışmaktadır. Bu programda yer almamamızın eski Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak ile hiçbir ilgisi yoktur."

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"BU SORULARIN YANITI HALA YOK"

Ardından, iddiayı gündeme getiren Barış Yarkadaş da yine Twitter’dan şu yanıtı verdi:

"Sn. @drfahrettinkoca benim önce @krtkulturtv ardından ise @tv100'de gündeme getirdiğim İDDİAya yanıt vermiş. Ancak Pfizer / Biontech aşısını neden alamadığımızın cevabını vermemiş. COVAX'a neden girmedik? Neden Pfizer / Biontech aşısını alamıyoruz? Bu soruların yanıtı hala yok!

Bu gece @tv100'de hem Sn.Koca, hem de Sn. Albayrak'a "COVAX konusuna lütfen açıklık getirin" çağrısı yaptım. Sn. Koca'nın çağrımıza verdiği yanıtı tıp otoriteleri değerlendirecektir. Sn. Koca, umarım aşıya ne zaman erişeceğimizi de ayrıntılı olarak açıklar ve kuşkuları giderir."

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