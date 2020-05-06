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  4. Bakan Koca da uyarmıştı! İstiklal Caddesi yine kalabalık

Bakan Koca da uyarmıştı! İstiklal Caddesi yine kalabalık

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2020 14:53 | Son Güncelleme

İstiklal Caddesi’nde dün yaşanan yoğunluk bugün de devam ederken vatandaşların caddede olduğu o anlar havadan görüntülendi. Bakan Koca da dün yaşanan kalabalığa sosyal medyadan tepki göstermişti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle meydanlar ve caddeler boş kalırken dün Türkiye’nin en kalabalık caddelerinden biri olan Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde yoğunluk yaşanmıştı. Bugün de uyarılara rağmen caddede zaman zaman kalabalık oluştu. Koronavirüse aldırış etmeyen vatandaşların caddede olduğu anlar havadan görüntülendi.

"VATANDAŞLAR UYARILARI DİNLEMEDİ"

Bazı esnafların da dükkanlarını dezenfekte etmek için kepenk açtıkları görüldü. Polis ekipleri ile Beyoğlu Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri ise sık sık vatandaşların evde kalmaları yönünde anonslarda bulundu. Beyoğlu Belediyesi cadde girişinde vatandaşlara dezenfektan ve maske verdi.

SAĞLIK BAKANI KOCA: İYİ BİR GÖRÜNTÜ VERMEDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün gece geç saatlerde Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İstiklal Caddesi, bugün iyi bir görüntü vermedi. Bir kareye bu kadar insan girmesi için çok erken. Günlük hayattan her fotoğraf, Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosuna destek vermeli. Evde kalmaya çalışalım. Çıkarsak maske kullanalım, sosyal mesafe kuralına uyalım." demişti.

(İHA)

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