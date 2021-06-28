HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bakan Koca'dan 1 milyonuncu doz paylaşımı

Bakan Koca'dan 1 milyonuncu doz paylaşımı

28.06.2021 23:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "Bugün 1 milyonuncu doz aşı, 21.04’te Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapıldı. Aşıyı uygulayan arkadaşımız Hemşire Esma Alay, tüm çalışma arkadaşlarımız gibi herkesi aşıya bekliyoruz diyor" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca'dan 1 milyonuncu doz paylaşımı

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün 1 milyonuncu doz aşı, 21.04’te Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapıldı. Aşıyı uygulayan arkadaşımız Hemşire Esma Alay, tüm çalışma arkadaşlarımız gibi herkesi aşıya bekliyoruz diyor. “Bütün ülke aşılanırsa, bu virüsten kurtuluruz.”" dedi.

Son Dakika: 28 Haziran koronavirüs tablosu açıklandıSon Dakika: 28 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı

Bakan Koca, bir sonraki paylaşımında "Başkalarının yaptırdığı aşı sizin sağlığınızı korumaz. Lütfen aşınızı yaptırın." ifadelerini kullandı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ülkede 84 yılın sıcaklık rekoru kırıldı!Ülkede 84 yılın sıcaklık rekoru kırıldı!
Sosyal medyada bunu yapan yandı! Paylaşmadan önce bir kez daha düşününSosyal medyada bunu yapan yandı! Paylaşmadan önce bir kez daha düşünün
TikTok’da görüldü! Hemen harekete geçildiTikTok’da görüldü! Hemen harekete geçildi
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Fahrettin Koca koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı) Sağlık Bakanı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ağrı Dağı'na tırmanan dağcıların ayı korkusu kamerada: Kabus dolu dakikalar yaşadık

Ağrı Dağı'na tırmanan dağcıların ayı korkusu kamerada: Kabus dolu dakikalar yaşadık

İki ülke arasında tehlikeli gerginlik! 50 bin asker konuşlandı

İki ülke arasında tehlikeli gerginlik! 50 bin asker konuşlandı

Eski eşinden yardım istedi! "Bizi buradan aldır"

Eski eşinden yardım istedi! "Bizi buradan aldır"

Kerimcan Durmaz makyajsız yakalandı! Görenler tanıyamadı

Kerimcan Durmaz makyajsız yakalandı! Görenler tanıyamadı

Saldırı sonrası ABD'ye sert tepki!

Saldırı sonrası ABD'ye sert tepki!

Ülkede alarm veren gelişme! Hızla yayılıyor, kapanmaya gittiler

Ülkede alarm veren gelişme! Hızla yayılıyor, kapanmaya gittiler

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

2 çocuk babası adam hayatını kaybetti

2 çocuk babası adam hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Bir imzayla tüm birikimini kaybetti

Bir imzayla tüm birikimini kaybetti

Mutlaka çıplak şekilde kontrol edin

Mutlaka çıplak şekilde kontrol edin

Valilik duyurdu: Kamyondan açılan ateşe karşılık verildi, 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı

Valilik duyurdu: Kamyondan açılan ateşe karşılık verildi, 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.