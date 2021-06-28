Bakan Koca'dan 1 milyonuncu doz paylaşımı

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün 1 milyonuncu doz aşı, 21.04’te Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapıldı. Aşıyı uygulayan arkadaşımız Hemşire Esma Alay, tüm çalışma arkadaşlarımız gibi herkesi aşıya bekliyoruz diyor. “Bütün ülke aşılanırsa, bu virüsten kurtuluruz.”" dedi.

BUGÜN 1 MİLYONUNCU DOZ AŞI, 21.04’te Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapıldı. Aşıyı uygulayan arkadaşımız Hemşire Esma Alay, tüm çalışma arkadaşlarımız gibi herkesi aşıya bekliyoruz diyor. “Bütün ülke aşılanırsa, bu virüsten kurtuluruz.” pic.twitter.com/QzkA5KRign — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 28, 2021

Bakan Koca, bir sonraki paylaşımında "Başkalarının yaptırdığı aşı sizin sağlığınızı korumaz. Lütfen aşınızı yaptırın." ifadelerini kullandı.

Başkalarının yaptırdığı aşı sizin sağlığınızı korumaz. Lütfen aşınızı yaptırın. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 28, 2021



