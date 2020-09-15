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  4. Bakan Koca'dan 5 ilin sağlık müdürü ile koronavirüs toplantısı

Bakan Koca'dan 5 ilin sağlık müdürü ile koronavirüs toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2020 02:35 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara, İzmir, Kayseri, Çankırı ve Adıyaman il sağlık müdürleriyle görüştü.

Bakan Koca'dan 5 ilin sağlık müdürü ile koronavirüs toplantısı

Bakan Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ankara, İzmir, Kayseri, Çankırı ve Adıyaman'ın sağlık müdürleriyle ayrı ayrı video konferansta bir araya geldik. Vaka artışlarının sebeplerini, yoğun bakım kapasiteleri ve filyasyon oranlarını ele aldık. İlave tedbirleri değerlendirdik. Başarı, birlikte mücadelede gizlidir"


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