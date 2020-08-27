HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bakan Koca'dan 6 ilin sağlık müdürü ile koronavirüs toplantısı

Bakan Koca'dan 6 ilin sağlık müdürü ile koronavirüs toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2020 02:20 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6 ilin sağlık müdürü ile video konferans yöntemiyle İl Değerlendirme Toplantısı yaptı.

Bakan Koca'dan 6 ilin sağlık müdürü ile koronavirüs toplantısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara İl Sağlık Müdürü Mehmet Güldüm, Konya İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç, Kayseri İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Emre Erkuş, Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Cihan Tekin ve İzmir İl Sağlık Müdürü Burak Öztop ile İl Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirdi.

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Bakan Koca, toplantılara ilişkin Twitter hesabından verdiği mesajda, "6 ilimizin sağlık müdürleriyle ayrı ayrı toplantı yaptık. Yeni tedbirleri, sahadaki ihtiyaçları ele aldık. Hasta ve temaslı tespitinde hızlı hareket edilmesi, tedavilere süratle başlanması talimatını verdik" dedi.

Bakan Koca, 6 ilin sağlık müdürü ile görüştü

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Simge Sağın havuz başında! Bikinili pozu olay yarattı Simge Sağın havuz başında! Bikinili pozu olay yarattı
Silivri'de 60 metre yüksekten denize düşen yaşlı adam hayatını kaybettiSilivri'de 60 metre yüksekten denize düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
AÖL sonuçları açıklandı mı? AÖL sınav sonuçları sorgulama!AÖL sonuçları açıklandı mı? AÖL sınav sonuçları sorgulama!
En Çok Okunan Haberler
İlginizi Çekebilir
Bir doktor daha koronadan hayatını kaybetti
Bir doktor daha koronadan hayatını kaybetti
Bakan Soylu hakkında küfür içerikli paylaşım! Gözaltına alındı
Bakan Soylu hakkında küfür içerikli paylaşım! Gözaltına alındı
Büyük tepki çekmişti! Skandal olayda yeni gelişme
Büyük tepki çekmişti! Skandal olayda yeni gelişme
Trump'tan Erdoğan'a övgü: Çok iyiydi
Trump'tan Erdoğan'a övgü: Çok iyiydi
Pes artık! Çocukla birlikte müstehcen fotoğraflar paylaştı ve...
Pes artık! Çocukla birlikte müstehcen fotoğraflar paylaştı ve...
Diğer Haberler
Beyoğlu’nda alacak verecek meselesi kanlı bitti: 1’i ağır 4 yaralı
Beyoğlu’nda alacak verecek meselesi kanlı bitti: 1’i ağır 4 yaralı
Silivri'de 60 metre yüksekten denize düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
Silivri'de 60 metre yüksekten denize düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
Türkiye'den Akdeniz'de 4 ülkenin katıldığı ortak tatbikat sonrası çok sert açıklama
Türkiye'den Akdeniz'deki tatbikat sonrası çok sert sözler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Donald Trump arasında kritik görüşme
Erdoğan ve Trump arasında kritik Doğu Akdeniz görüşmesi
İşkenceye uğraşmış halde bulunan Özge'nin babası isyan etti
Kızımız işkence ile öldürüldü
21 gündür kayıp olan alzheimer hastası yaşlı adam ölü bulundu
21 gündür kayıp olan alzheimer hastası yaşlı adam ölü bulundu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.