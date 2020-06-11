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Bakan Koca'dan 65 yaş ve üstü vatandaşlarla ilgili paylaşım

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2020 17:26 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 65 yaş ve üstü vatandaşlarla ilgili olarak "Büyüklerimiz evde kalarak, dışarıda maske takıp, sosyal mesafeyi koruyarak tedbirlere uydu. Büyüklüklerini göstermeye devam ediyorlar. Teşekkür ederim." açıklamasını yaptı.

Bakan Koca'dan 65 yaş ve üstü vatandaşlarla ilgili paylaşım

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 65 yaş ve üstü vatandaşlarla ilgili olarak bir açıklama yaptı. Bakan Koca yaptığı açıklamasında şunları ifade etti:

"Büyüklerimiz evde kalarak, dışarıda maske takıp, sosyal mesafeyi koruyarak tedbirlere uydu. Büyüklüklerini göstermeye devam ediyorlar. Teşekkür ederim. Onlara karşı özenli olalım. Salgını, kurallara uyarak yenebiliriz. Kurallara uymayanları nazikçe uyaranlara da teşekkür ederim."


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