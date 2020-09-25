HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bakan Koca'dan ABD Büyükelçisi'ne sert tepki

Bakan Koca'dan ABD Büyükelçisi'ne sert tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2020 20:04 | Son Güncelleme

ABD’nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield, Türkiye’deki devlet hastanelerinin ABD ve diğer ülkelerdeki ilaç şirketlerine 2.3 milyar dolar borcu olduğunu ve borcun ödenmemesi halinde şirketlerin Türkiye’den çıkabileceğini söylemesi tepki çekti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan ABD Büyükelçisi'ne sert tepki geldi.

Bakan Koca'dan ABD Büyükelçisi'ne sert tepki

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Samsun İl Sağlık Müdürlüğü’nde düzenlediği basın toplantısında şu ifadeleri kullandı:

“Özellikle sayın büyükelçinin (ABD Büyükelçisi) yaptığı açıklamayı talihsiz buluyorum. Maliye Bakanlığımız dahil olmak üzere üniversite hastanemizin ilaç ve tıbbı malzemeyle ilgili eskiden gelen borç sorunu çözmek için bir yaklaşımı oldu. Bununla ilgili de görüşmelere başlandı. İlaçla ilgili genel anlamda bir sorunun olmadığı, malzemelerle ilgili görüşmeleri başladı. Sömürge ülkelerindeki yaklaşımları hatırlatıyor. Türkiye'nin eski Türkiye olmadığını hatırlamak isterim.”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Türkiye onu bu kliple tanımıştı! Yıllar sonra ortaya çıktı Türkiye onu bu kliple tanımıştı! Yıllar sonra ortaya çıktı
Bakan Albayrak ve eşine hakaret etmişti! Davada flaş gelişmeBakan Albayrak ve eşine hakaret etmişti! Davada flaş gelişme
Kum zambağı ticareti neden yasak?Kum zambağı ticareti neden yasak?
En Çok Okunan Haberler
Zor günler yaşayan Harika Avcı için ünlü isim devreye girdi
Zor günler yaşayan Harika Avcı için ünlü isim devreye girdi
Camiye ayakkabıyla girmişti... Skandal bir paylaşım daha geldi
Camiye ayakkabıyla girmişti... Skandal bir paylaşım daha geldi
Bursa'da iğrenç olay! Asansördeki kadını böyle taciz etti
Bursa'da iğrenç olay! Asansördeki kadını böyle taciz etti
Canlı yayınlandı! Dini sohbette gay pornosu skandalı!
Canlı yayınlandı! Dini sohbette gay pornosu skandalı!
Kredi kartlarında önemli değişiklik
Kredi kartlarında önemli değişiklik
Kurnaz pazarcı yakayı ele verdi! 'Pes' dedirten hile kamerada
Kurnaz pazarcı yakayı ele verdi! 'Pes' dedirten hile kamerada
İlginizi Çekebilir
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı?
Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı?
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Eğitim kurumunda dev vurgun! Çok sayıda gözaltı var
Eğitim kurumunda dev vurgun! Çok sayıda gözaltı var
Ersin Düzen TRT'den ne kadar maaş alıyor? Flaş iddia
Ersin Düzen TRT'den ne kadar maaş alıyor? Flaş iddia
Diğer Haberler
Son dakika! Bakan Koca'dan önemli açıklamalar
Bakan Koca'dan önemli açıklamalar
Bakan Albayrak ve eşine hakaret etmişti! Davada flaş gelişme
Bakan Albayrak ve eşine hakaret etmişti! Davada flaş gelişme
İstanbul İl Sağlık Müdürü'nden koronavirüs açıklaması: En yüksek vaka sayısı...
İstanbul İl Sağlık Müdürü'nden koronavirüs açıklaması: En yüksek vaka sayısı...
Meteoroloji bölgeleri sıraladı ve uyardı! Gök gürültülü sağanak geliyor
Meteoroloji bölgeleri sıraladı ve uyardı! Gök gürültülü sağanak geliyor
Açık cezaevlerindeki hükümlülerin Kovid-19 izin süreleri 2 ay daha uzatıldı
Bakanlık duyurdu: 2 ay daha uzatıldı
Adalet Bakanı Gül: Gençlerimiz petrol ve doğal gazdan bile daha değerli
'Gençlerimiz petrol ve doğal gazdan bile daha değerli'
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.