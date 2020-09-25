Bakan Koca'dan ABD Büyükelçisi'ne sert tepki

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Samsun İl Sağlık Müdürlüğü’nde düzenlediği basın toplantısında şu ifadeleri kullandı:

“Özellikle sayın büyükelçinin (ABD Büyükelçisi) yaptığı açıklamayı talihsiz buluyorum. Maliye Bakanlığımız dahil olmak üzere üniversite hastanemizin ilaç ve tıbbı malzemeyle ilgili eskiden gelen borç sorunu çözmek için bir yaklaşımı oldu. Bununla ilgili de görüşmelere başlandı. İlaçla ilgili genel anlamda bir sorunun olmadığı, malzemelerle ilgili görüşmeleri başladı. Sömürge ülkelerindeki yaklaşımları hatırlatıyor. Türkiye'nin eski Türkiye olmadığını hatırlamak isterim.”

