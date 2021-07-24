Bakan Koca'dan artan vaka sayılarına ilişkin yeni açıklama

Sağlık Bakanı Fahretttin Koca, Twitter hesabından artan vaka sayılarına ilişkin dikkat çekerek "Bugünkü vaka sayısı 12.381. Yeni vaka sayıları, bildiğimiz gibi ortalama 1 hafta önceki temaslardan kaynaklanıyor. Bu demektir ki, yakın günlerde, halen salgın şartlarında yaşadığımızı, bugünkü sonuca yol açacak düzeyde unuttuk. Aşı ve tedbirlerle yeniden mücadeleye dönelim" dedi.

BUGÜNKÜ VAKA SAYISI 12.381. Yeni vaka sayıları, bildiğimiz gibi ortalama 1 hafta önceki temaslardan kaynaklanıyor. Bu demektir ki, yakın günlerde, halen salgın şartlarında yaşadığımızı, bugünkü sonuca yol açacak düzeyde unuttuk. AŞI VE TEDBİRLE YENİDEN MÜCADELEYE DÖNELİM. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 24, 2021



