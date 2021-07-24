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Bakan Koca'dan artan vaka sayılarına ilişkin yeni açıklama

24.07.2021 22:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, artan vaka sayılarına ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

Bakan Koca'dan artan vaka sayılarına ilişkin yeni açıklama

Sağlık Bakanı Fahretttin Koca, Twitter hesabından artan vaka sayılarına ilişkin dikkat çekerek "Bugünkü vaka sayısı 12.381. Yeni vaka sayıları, bildiğimiz gibi ortalama 1 hafta önceki temaslardan kaynaklanıyor. Bu demektir ki, yakın günlerde, halen salgın şartlarında yaşadığımızı, bugünkü sonuca yol açacak düzeyde unuttuk. Aşı ve tedbirlerle yeniden mücadeleye dönelim" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Fahrettin Koca Sağlık Bakanı
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