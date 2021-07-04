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Bakan Koca'dan aşı açıklaması: Yarın başlıyor

04.07.2021 15:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19'la mücadele kapsamında yarından itibaren 2 havalimanı ile 2 sınır kapısında daha aşı hizmeti sunulacağını belirtti.

Bakan Koca'dan aşı açıklaması: Yarın başlıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "48 havalimanından 38'inde yurt dışından gelen vatandaşlarımıza birinci veya ikinci doz aşı hizmeti sunuyoruz. 4 ilimizdeki kara sınır kapılarında şu an aşı hizmeti var. İki sınır kapımız ve 2 havalimanında aşı pazartesi başlıyor. Sayılar artacak." ifadelerini kullandı.

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AŞILAMADA SON DURUM

Sağlık Bakanlığı'nca uygulanan koronavirüs aşılamasında 4 Temmuz itibarıyla toplam uygulanan aşı sayısı 52 milyon 543 bin 391, 1. doz uygulanan kişi sayısı 35 milyon 854 bin 667, 2. doz uygulana kişi sayısı 15 milyon 642 bin 681 oldu.

SON 24 SAATE 4 BİN 537 KİŞİNİN TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Türkiye'de son 24 saatte 218 bin 924 Kovid-19 testi yapıldı, 4 bin 537 kişinin testi pozitif çıktı, 45 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise 478 olarak kayıtlarda yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Fahrettin Koca koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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