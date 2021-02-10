Bakan Koca'dan aşı açıklaması

Bakan Koca, aşıya dair yaptığı açıklamada özetle şunlar söyledi:

Bu ay 500-800 bin arası BioNTech aşısı gelecek. Mart sonunda 4,5-5 milyona tamamlanmış olacak. Bize, mart veya nisan ayına kadar aşıyı verebilecek her firmadan alma çabası içinde olduğumuzu vatandaşımız bilmiş olsun.

(Yerli aşı çalışmaları) 1 hafta-10 gün içinde en az 3 aşının Faz-1 çalışmasına başlanacak.

Dün ve bu sabah aşı geldi Türkiye'ye, ilk kez benden duyuyorsunuz bunu ilk kez buradan açıklıyorum.

Bakan Koca Twitter'dan yaptığı paylaşımda "'28. gün ikinci doz aşımı oldum" ifadelerini kullandı.

