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Bakan Koca'dan bayram mesajı: Bu bayram diğer 3 bayramdan farklı

20.07.2021 07:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yayımladığı Kurban Bayramı mesajında, "Salgın henüz son bulmamış olsa da bu bayram diğer 3 bayramdan farklı. Artık aşı var" dedi.

Bakan Koca'dan bayram mesajı: Bu bayram diğer 3 bayramdan farklı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından Kurban Bayramı mesajı yayımladı. Bakan Koca, mesajında, koronavirüs gölgesinde yaşanan 3 bayramın buruk geçtiğini hatırlatarak "Buruk, gözümüz gelecekte üç bayram yaşadık. Salgın henüz son bulmamış olsa da bu bayram diğer 3 bayramdan farklı. Artık aşı var. Milyonlarca insan aşı olduk, henüz olmayanlar da peş peşe aşılarını yaptırmaya devam ediyor. Azalan endişeler, kavuştuğumuz özgürlük, uyduğumuz tedbirlerin ve aşının sonucudur" ifadelerini kullandı.

"BU GİDİŞ, SALGININ GERİ DÖNÜŞÜ OLMADIĞI BİR GİDİŞTİR"

Koca, açıklamasında koronavirüsün aşı ile uzun vadede ortadan kalkabileceğini hatırlatarak "Bilmenizi isterim ki bu gidiş, salgının geri dönüşünün olmadığı bir gidiştir. Şu anki bilgiler, Covid-19'un uzun vadede aşı ile ortadan kalkabileceğini göstermektedir. Çünkü aşı, hastalığın kolay, belki de hiç fark edilmeyecek şekilde geçirilmesini sağlamakla kalmamaktadır, bulaştırıcılığını da önleyebilmektedir. Bunun için hatırlatıyorum. Aşınızı oldunuz mu? Aşısını olanlardan yine bunun için istirham ediyorum.

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'Ben aşımı oldum, sağlığım için gerekeni, topluma karşı da görevimi yaptım' demekle yetinmeyin. Bu iş, aşılanma oranı yüzde 100'e yaklaşınca bitecek. Aşısını yaptırmayı erteleyenlerle lütfen konuşun. Kıymetli vatandaşlarım, işi sağlama alıncaya kadar tedbirlere devam etmeliyiz. Bayram günlerinde tıpkı eskisi gibi dikkatli olmalıyız ki bu salgın dönemindeki son bayram olsun. Kurban Bayramınızı yürekten kutluyorum. Gelecekteki bayramların hazırlıklarına şimdiden başlamalıyız" şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı koronavirüs (Covid-19) Fahrettin Koca
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