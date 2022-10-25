Bakan Koca'dan Binali Yıldırım'ın sağlık durumuyla ilgili son dakika açıklaması! "Kırık sebebiyle..."

Son dakika haberi: Azerbaycan'da trafik kazası geçiren AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın sağlık durumuyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli bir açıklama geldi. İşte son dakika gelişmesinin tüm ayrıntıları...

"SAĞLIK DURUMU İYİ"

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Azerbaycan'da geçirdiği trafik kazası sonrasında tedavisi Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesinde devam eden Sn. Binali Yıldırım'ın sağlık durumu iyi. Kırık sebebiyle bugün yapılan operasyon başarıyla tamamlandı. Kendilerine tekrar geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.