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Bakan Koca'dan Binali Yıldırım'ın sağlık durumuyla ilgili son dakika açıklaması! "Kırık sebebiyle..."

25.10.2022 21:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Azerbaycan'da trafik kazası geçiren Binali Yıldırım'ın sağlık durumuna ilişkin, Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Yıldırım'ın durumunun iyi olduğunu belirten Bakan Koca, kırık sebebiyle bugün yapılan operasyonun başarıyla tamamlandığını duyurdu. İşte son dakika Binali Yıldırım haberinin detayları...

Bakan Koca'dan Binali Yıldırım'ın sağlık durumuyla ilgili son dakika açıklaması! "Kırık sebebiyle..."

Son dakika haberi: Azerbaycan'da trafik kazası geçiren AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın sağlık durumuyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli bir açıklama geldi. İşte son dakika gelişmesinin tüm ayrıntıları...

"SAĞLIK DURUMU İYİ"

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Azerbaycan'da geçirdiği trafik kazası sonrasında tedavisi Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesinde devam eden Sn. Binali Yıldırım'ın sağlık durumu iyi. Kırık sebebiyle bugün yapılan operasyon başarıyla tamamlandı. Kendilerine tekrar geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Binali Yıldırım Fahrettin Koca

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