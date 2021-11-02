Bakan Koca'dan BioNTech'te 3. doz aşı açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Biontech sonrası üçüncü doz gerekli mi? Gerekiyorsa ne zaman yapılır ve kimlere yapılmalı? Yarın Bilim Kurulu’nun gündem konularından bir tanesi de bu madde olacak." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, "Şu an gündemimizde 12 yaş altı çocuklara aşı yapılması yok. Okullarda rastgele PCR testi sonuçlarının ilk sonuçları çıktı. Yapılan taramada toplumdan farklı solarak okul dönemindeki çocuklarda oranın çok yüksek olmadığını gördük. Bunun bazı okullarda 1.1’den 5.9’a kadar değişen oranlarda olduğunu gördük. Tedirgin olunabilecek bir durumun olmadığını tekrar ifade etmek istiyorum. "dedi.

Bakan Koca ayrıca, "Biz asistanlarımızın iş yükümüzün farkındayız. Önümüzdeki dönemde özellikle 4 ay sonra yapılacak sınav dahil olmak üzere uzmanlık sınavı, uzmanlık eğitimi dahil olmak üzere reform niteliğinde bir takım yaklaşımlar içinde olacağımızı buradan ifade etmek istiyorum." açıklamasında bulundu.

Detaylar geliyor...

