Bakan Koca’dan çadır kente gece ziyareti! 'Bütün sağlıkçılarımız bizimle ilgilendi'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İskenderun’un İsmet İnönü Mahallesi’nde bulunan çadır kentte depremzede vatandaşları ziyaret etti.

Gece saatlerinde Bakan Koca’yı karşılarında gören depremzedeler bir taraftan şaşkınlıklarını gizleyemezken diğer taraftan da mutluluklarını ifade etti. Depremzede vatandaşlarla Bakan Koca arasında samimi diyaloglar yaşandı.

"BÜTÜN SAĞLIKÇILARIMIZ İLGİLENDİ"

Bakan Koca’nın “Kaç çadır var burada?” sorusu üzerine bir vatandaş “85 tane çadır var. 700 kişi var. Biz kim dediysek hasta, alıp alıp bizi Sahra hastanesine götürdüler. Kimse burada şey yapamaz yani. Allah razı olsun hepsinden. Bütün sağlıkçılarımız bizimle ilgilendi. Fahrettin Koca geliyor, abiler dedi oturun, dedim oturma yok, ben o adamı ayakta bekleyeceğim.” ifadelerini kullandı.

