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Bakan Koca'dan CHP'li Murat Emir'in 'Vaka sayısı açıklananın 20 katı' iddiasına yanıt

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2020 20:43 | Son Güncelleme

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, koronavirüs vaka sayısının Koca'nın açıkladığının 20 katı olduğunu iddia etmişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca CHP'li Emir'in iddiasına yanıt verdi. Koca, "Verdiğimiz tablodaki bilgilerin hepsi doğru" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca'dan CHP'li Murat Emir'in 'Vaka sayısı açıklananın 20 katı' iddiasına yanıt

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca CHP Ankara Milletvekili Murat Emir'in iddiasına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Belgenin üzerine iddia edilen evrakla ilgili üzerinde bir tarih yok. Hangi tarih aralığında alındığına dair bir not yok. Bizim kullandığımız programda böyle bir arayüz yok. 10 Eylül için yapılan test sayısı ise 112 binlerde. 152 bin olduğu söyleniyor. Neresinden bakıp yorum yapacaksınız? Salgının seyrinde yapılan mücadele son derece önemli. Biz sahada tespit edilen herkesi özellikle filyasyonunu yapıyoruz. Herhangi bir vatandaşımızı gizleyerek temaslı takibini yapmıyoruz. Bunun dışında bütün vakalar ayrıca güvenlikli alan oluşturma noktasında devrede olan HES sistemimizin içinde. Yani bütün vakalar HES'in içinde. Vakayı gizleyerek filyasyonu önleyebilir misiniz? Eğer denilen şekilde olmuş olsa idi bu dönemde bu kadar vakanın iddia edildiği ortamda hastanelerimizdeki yatak doluluk oranlarımız niye %50'lerin altında? Yoğun bakımlardaki doluluk oranlarımız niye %66'larda. Tablodaki bütün veriler doğrudur. Bu yapılan mücadelede hiçbir şey gizlenemez."

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