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Bakan Koca'dan çocuklara mesaj: Harika vakit geçirin

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2020 13:48 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün 14.00-20.00 arası sokağa çıkacak olan 18 yaş altı çocuklara, "Harika vakit geçirin" dedi.

Bakan Koca'dan çocuklara mesaj: Harika vakit geçirin

Bakan Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Sevgili çocuklar, amcalar ve teyzeler sabrınız için gözlerinizden öpüyor. Ama uzaktan! Harika bir gün, saat 14.00-20.00 arası harika vakit geçirin. Çok sevgiler. Annelerle babalara özverileri için teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.

DHA

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