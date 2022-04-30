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Bakan Koca'dan dikkat çeken açıklama! "Fırtına geçti ama..."

30.04.2022 18:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bakan Koca açıklamasında "Aşı tereddüdü ve aşı reddi bugün 10 küresel sağlık tehdidi arasında. Salgının başında umut bağladığımız aşının, Kovid-19’un kontrol altına alınmasındaki rolünü gördük. Yerli aşımız Turkovac, risk grubundakiler başta olmak üzere hepimizin hizmetinde. Fırtına geçti ama aşı önemini yitirmedi" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca'dan dikkat çeken açıklama! "Fırtına geçti ama..."

Bakan Fahrettin Koca, Dünya Aşı Haftası nedeniyle Twitter hesabından mesaj yayımladı. Koca, nisan ayının son haftasının 2015’ten beri hastalıklara karşı aşılamayı teşvik etmek için düzenlenen bir farkındalık haftası olduğunu vurgulayarak, "Aşılanmanın dünyada her yıl, difteri, tetanos, boğmaca, kızamık kaynaklı tahminen 2 ila 3 milyon ölümü önlediği, Kovid-19’a karşı rolü biliniyor. İnsanlık tarihinde büyük salgınlara, ölümlere yol açan pek çok hastalık, aşılamanın sonucu olarak artık görülmemektedir. Çiçek hastalığı 1977’den itibaren görülmemiş; 1987 yılında ise çiçek aşısı uygulamaları, ihtiyaç kalmadığından tüm dünyada durdurulmuştur. Çocuk felci dünya genelinde aşılamayla yok edilme aşamasına gelmiştir. Ülkemizde son vaka 1998’de görüldü. Nisan 2009’dan bu yana ise, Türkiye, yenidoğan tetanosunu elimine etmiştir. 2020 yılı aralık ayından beri de kızamıkçık hastalığı elimine edilmiş durumdadır. Ülkemizde olduğu gibi, pek çok ülkede, uzun yıllardır sürdürülen aşılama programlarıyla, difteri hastalığı da görülmemektedir. Ülkemizde son difteri vakasının görüldüğü yıl, 2011’dir. Hastalık, özellikle 5 yaş altında ve eksik aşılılarda ölümle sonuçlanabilmektedir" dedi.

13 HASTALIĞA KARŞI AŞI

Bakan Koca, Türkiye'de 13 hastalığa karşı aşı yapıldığını vurgulayarak, "Genişletilmiş Bağışıklama Programı kapsamında, ülkemizde çocukluk çağı aşılama takvimiyle 13 hastalığa karşı aşı yapılmaktadır; boğmaca, difteri, tetanos, kızamık, kızamıkçık, kabakulak, verem, çocuk felci, suçiçeği, hepatit A, hepatit B, S. Pneumoniae, H. İnfluenzae Tip B. Çocuklara ve risk grubunda olan erişkinlere aşı ücretsizdir. Genişletilmiş Bağışıklama Programı takvimini tamamlayan bir çocuk; difteri, boğmaca, tetanos, çocuk felci, kızamık, kızamıkçık, kabakulak, suçiçeği ve aşı ile önlenebilen hastalıklardan korunmaktadır. Aşılama takvimini tamamlayan bir çocuk; bu hastalıkların yol açtığı karaciğer iltihabı, karaciğer yetmezliği, siroz ve karaciğer kanseri, verem, menenjit ve zatürreden, orta kulak iltihabından, bu hastalıklar sonucu oluşabilecek sakatlık ve ölümlerden korunmaktadır" dedi.

"AŞI ÖNEMİNİ YİTİRMEDİ"

Bakan Koca, aşı karşıtlığına ilişkin, "Ülkemizde yılda yaklaşık 1 milyon 200 bin bebeğe aşı uygulaması başlatılmaktadır. Uygulanan aşılar, İyi Üretim Prosedürleri kurallarına uygun üretilmiş olup, uluslararası referans laboratuvarlarında test edilmiş aşılardır. Son yıllarda dünyada beliren aşı tereddüdü, toplum sağlığının önündeki risklerden biridir. Başta çocuklar olmak üzere, aşılanmamış/eksik aşılı kişiler için hastalık riski kaçınılmaz olarak yükselmektedir. Aşı tereddüdü ve aşı reddi bugün 10 küresel sağlık tehdidi arasında. Salgının başında umut bağladığımız aşının, Kovid-19’un kontrol altına alınmasındaki rolünü gördük. Aşı tarihinin önceki zaferlerine benzer bir zafer yaşadık. Yerli aşımız Turkovac, risk grubundakiler başta olmak üzere hepimizin hizmetinde. Fırtına geçti; ama aşı önemini yitirmedi. Aşılanma, sağlığımıza karşı görevimizdir. Aşılanma, doğan her çocuğun doğal hakkıdır. Aşı, insan ömrünün uzamasında en etkili faktörlerden biridir. Herkes için uzun bir yaşam amacıyla aşı bilincini yaygınlaştıralım" ifadesini kullandı. (DHA)

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