Bakan Koca'dan dikkat çeken koronavirüs uyarısı

Sa\u011fl\u0131k Bakan\u0131 Koca, sosyal medya hesab\u0131ndan, koronavir\u00fcsle m\u00fccadeleye dikkat \u00e7ekmek amac\u0131yla mesaj yay\u0131mlad\u0131. \nBakan Koca, payla\u015f\u0131m\u0131nda, "Covid-19'la m\u00fccadeleyi hastal\u0131\u011fa yakalanm\u0131\u015f olanlara b\u0131rakmay\u0131n. Tedbir al\u0131n" dedi.\n\nG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNERDuygu a\u015fka geldi!Ak\u0131lalmaz g\u00f6r\u00fcnt\u00fc! D\u00fc\u011f\u00fcnde \u00e7ocuklara silah verdilerAyasofya\u2019da ne zaman a\u00e7\u0131lacak, 15 Temmuz'da a\u00e7\u0131k m\u0131?