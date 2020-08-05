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Bakan Koca'dan dikkat çeken koronavirüs uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2020 16:13 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahretin Koca, koronavirüsle mücadeleye dikkat çekerek, "Covid-19'la mücadeleyi hastalığa yakalanmış olanlara bırakmayın" dedi.

Bakan Koca'dan dikkat çeken koronavirüs uyarısı

Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından, koronavirüsle mücadeleye dikkat çekmek amacıyla mesaj yayımladı.

Bakan Koca, paylaşımında, "Covid-19'la mücadeleyi hastalığa yakalanmış olanlara bırakmayın. Tedbir alın" dedi.

Ekran Alıntısı


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