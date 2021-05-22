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Bakan Koca'dan dikkat çeken sözler: Bu iş bitmiştir, sorun çözülmüştür

22.05.2021 08:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de aşılama süreci devam ederken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. BioNTech'ten gelecek olan 120 milyon doz aşıyla birlikte sorunun çözüldüğünü belirten Koca, haziran ayı için ise ülkenin tamamını ilgilendiren bir haber verdi.

Bakan Koca'dan dikkat çeken sözler: Bu iş bitmiştir, sorun çözülmüştür

Koronavirüse karşı aşılama süreci devam ederken, son günlerde tüm Türkiye'yi ilgilendiren gelişmeler yaşandı. Özellikle Çinli Sinovac şirketinden gelecek aşılarla ilgili tedarik sorunu yaşanmasından sonra süreç sekteye uğrarken, son günlerde ise BioNTech'ten gelecek olan aşılar tekrar umut oldu.

BAKAN KOCA VE UĞUR ŞAHİN BİRLİKTE DUYURDU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimi gün yapılan Bilim Kurulu toplantısı sonrasında BioNTech'in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin'le kameralar karşısına geçmişti. Bakan Koca, BioNTech'le 120 milyon dozluk anlaşma imzalandığını ve bu imzaların atılmasında Şahin'in katkıları olduğunu belirtti. Uğur Şahin de, "Türkiye'ye haziran ayının sonuna kadar 30 milyon doz getirmek istiyoruz. Temmuz, ağustos ve eylül ayında tamamıyla 120 milyon dozu tamamlamak istiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

"BU İŞ BİTMİŞTİR"

BioNTech'ten gelecek olan aşılarla birlikte aşılama sürecinin hız kazanması beklenirken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan peş peşe dikkat çeken açıklamalar geldi. Hürriyet gazetesinden Ahmet Hakan'a konuşan Bakan Koca, Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu BioNTech firmasından gelecek olan 120 milyon doz aşıyla birlikte aşı sorununun çözüleceğini belirterek "Bu iş bitmiştir, sorun çözülmüştür" dedi. Bakan Koca ayrıca haziran ayında 20 yaş üstü vatandaşların aşılanacağının haberini de ilk kez verirken, süreçle birlikte yasaklamaların ise azaltılacağını belirtti.

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Fahrettin Koca koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)

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