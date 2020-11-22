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Bakan Koca'dan dikkat çeken uyarı! 'En iyi tedbir evimizdir'

22.11.2020 15:35 | Son Güncelleme:
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Bakan Koca'dan dikkat çeken uyarı! 'En iyi tedbir evimizdir'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "En iyi tedbir evimizdir. Sizin evde geçirdiğiniz zaman arttıkça bizim mücadele gücümüz artacak" dedi.

Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs salgınıyla mücadeleye ilişkin Twitter'daki hesabından mesaj yayımladı. Bakan Koca, tedbir vurgusu yaptığı mesajında, "En iyi tedbir evimizdir. Sizin evde geçirdiğiniz zaman arttıkça bizim mücadele gücümüz artacak" dedi.

'SEVDİKLERİMİZLE GÖRÜNTÜLÜ KONUŞALIM'

Sağlık Bakanı Fahretni Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün Pazar. Yakınlarımızla, aile büyüklerimizle görüşmek için mümkünse teknolojiden yararlanalım. Büyüklerimizi ziyaret etmek yerine, görüntülü konuşalım. Sevdiklerimizle ekran başında bir araya gelelim. Sizin evde geçirdiğiniz zaman arttıkça bizim mücadele gücümüz artacak" dedi.

DHA

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