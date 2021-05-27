Bakan Koca'dan doktora bıçaklı saldırıya tepki: Affı mümkün değil

Sağlık Bakanı Koca, Ankara'da doktora yapılan bıçaklı saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Bakan Koca, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde asistan hekimimiz Ertan İskender bir hastanın saldırısına uğrayarak elinden ve belinden yaralandı. Bıçaklı saldırıya uğrayan hekimimiz şu an ameliyatta. Durumu yakından takip ediyorum. Şifa veren eli kesmeye çalışmanın affı mümkün değil."

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde asistan hekimimiz Ertan İskender bir hastanın saldırısına uğrayarak elinden ve belinden yaralandı. Bıçaklı saldırıya uğrayan hekimimiz şu an ameliyatta. Durumu yakından takip ediyorum. Şifa veren eli kesmeye çalışmanın affı mümkün değil. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 27, 2021



