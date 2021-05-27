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Bakan Koca'dan doktora bıçaklı saldırıya tepki: Affı mümkün değil

27.05.2021 22:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Dr. Ertan İskender, poliklinikte hastası Bayram N. tarafından uğradığı bıçaklı saldırıda yaralandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada "Hekimimiz şu an ameliyatta. Durumu yakından takip ediyorum. Şifa veren eli kesmeye çalışmanın affı mümkün değil" dedi.

Bakan Koca'dan doktora bıçaklı saldırıya tepki: Affı mümkün değil

Sağlık Bakanı Koca, Ankara'da doktora yapılan bıçaklı saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Bakan Koca, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde asistan hekimimiz Ertan İskender bir hastanın saldırısına uğrayarak elinden ve belinden yaralandı. Bıçaklı saldırıya uğrayan hekimimiz şu an ameliyatta. Durumu yakından takip ediyorum. Şifa veren eli kesmeye çalışmanın affı mümkün değil."

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