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Bakan Koca’dan duygulandıran paylaşım

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2020 01:08 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Murat Dilmener ile ilgili bir paylaşım yaptı.

Bakan Koca’dan duygulandıran paylaşım

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Prof. Dr. Murat Dilmener. 1941, Mardin doğumlu. İstanbul Tıp Fakültesinde hekim ve akademisyen olarak çalıştı. İç hastalıkları alanında duayendi. Binlerce öğrenci yetiştirdi. İdealistliği, güler yüzü ve yoksul hastalara yardımıyla tanındı. Mücadelesi için minnettarız” ifadelerini kullandı.


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